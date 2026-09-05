Dos suicidios en un mismo día causan consternación en Oxkutzcab

Una tragedia consternó a habitantes del municipio de Oxkutzcab, luego que las autoridades policiacas atendieron dos casos de suicidio que ocurrieron con apenas unas horas de diferencia.

Noticia Destacada Peligro al volante en Progreso: denuncian “carreras" y exceso de velocidad en transporte público

El primer hecho se reportó en un predio ubicado en el barrio de La Mejorada, calle 40 entre 47 y 49, donde fue localizado sin vida un joven de 21 años de edad. Tras el aviso a través de los números de emergencias 9-1-1, paramédicos acudieron al lugar y, luego de valorar al joven, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Policías municipales delimitaron el inmueble y notificaron a la Fiscalía General del Estado (FGE), posteriormente arribaron agentes de la Policía Estatal de Investigación (PEI) y personal del Servicio Médico Forense (Semefo) para encargarse de las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Horas más tarde, otro llamado movilizó a las corporaciones de seguridad hasta un predio de la calle 38-A entre 29 y 31, de la colonia Esperanza, en el sector conocido como “Los Cocos”. En ese sitio fue encontrado sin vida otro hombre.

El primer hecho se registró en el barrio de La Mejorada.

De acuerdo con información recabada, el ahora fallecido atravesaba por problemas emocionales y anteriormente recibió atención en un centro de rehabilitación para tratar problemas relacionados con las adicciones. Agentes y autoridades ministeriales procedieron a resguardar el área mientras se efectuaban las diligencias legales correspondientes.

La coincidencia de ambos casos en un mismo día causó consternación entre los habitantes de Oxkutzcab y dos familias enlutadas, además de preocupación entre la población por la incidencia de este tipo de tragedias.

Vinculado por homicidio

Especialistas de la Fiscalía aportaron las pruebas suficientes para que Carlos Andrés S.C. fuera vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado, tras presuntamente disparar una escopeta contra de un ciudadano en Kantunil.

Conforme a la causa penal 100/2026, los hechos ocurrieron el 23 de agosto pasado, cuando el ahora indiciado estaba en la calle 8 entre 23 y 25 de la mencionada localidad y disparó un rifle. La víctima sufrió lesiones que le causaron la muerte a causa de traumatismo torácico abierto secundario a herida por proyectil de arma de fuego.

En la audiencia celebrada en el Juzgado Primero de Control del Segundo Distrito con sede en Kanasín, la jueza valoró los datos de prueba presentados por los fiscales de litigación.

Fueron suficientes para que el juzgador decretara la vinculación, además de otorgar un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. Impuso la prisión preventiva oficiosa al encausado, que se mantendrá todo el tiempo del juicio.

JGH