Trasladan de emergencia a embarazada de 27 semanas de Isla Mujeres a Cancún

El equipo de rescate y traslado de la Quinta Región Naval realizó labores de traslado de emergencia de una embarazada con posibles complicaciones de gestación a las 27 semanas de gestación, informó el alto mando.

El operativo se llevó a cabo en los últimos minutos del lunes cuando el personal de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) Isla Mujeres, brindó apoyo al Hospital Comunitario con el traslado vía marítima de la paciente a Puerto Juárez para recibir atención especializada en Cancún.

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Esta acción se llevó a cabo después de recibir una llamada de emergencia del citado hospital, donde se solicitó el apoyo para una mujer embarazada, con 27 semanas de gestación con posible preeclampsia.

Por lo anterior, se ordenó al personal de la ENSAR Isla Mujeres el zarpe inmediato de una embarcación tipo Defender, para trasladar a la paciente a Puerto Juárez, donde fue recibida por personal de paramédicos con una ambulancia de servicio particular, quienes la llevarían a un hospital en Cancún, a fin de recibir atención médica especializada