Morena oficializa a Pablo Gutiérrez Lazarus rumbo a la gubernatura de Campeche en 2027

Este martes, se oficializó la imposición de Pablo Gutiérrez Lazarus como virtual candidato a la Gubernatura de Campeche, bajo el cargo de coordinador estatal de la defensa de la cuarta transformación y la soberanía nacional por Movimiento de Regeneración Nacional, Morena.

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Desde la Ciudad de México, en el edificio World Trade Center, los morenistas presentaron al polémico Pablo Gutiérrez Lazarus, quien fue abanderado por la aún Gobernadora Layda Sansores San Román para que participe por el partido guinda en la contienda electoral del 2027.

Sin dar a conocer la cantidad de votos de diferencia entre los otros dos aspirantes que son Carlos Ucán Yam y Roberto Reyes Jiménez, la Comisión Nacional de Elecciones, encabezada por Citlalli Hernández, hizo la entrega del documento a Gutiérrez Lazarus.

Cabe recordar que, Pablo Gutiérrez fue presentado como coordinador del movimiento el pasado 22 de abril del año en curso bajo el argumento de unidad, sin embargo, el descontento ocasionó que Ucán Yam y Reyes Jiménez se inscriban en el proceso de elección.

Desde ese momento y hasta la fecha, Gutiérrez Lazarus ha recorrido el estado, donde se le ha evidenciado en redes sociales donde presuntamente entrega apoyos a los asistentes con personal que incluso tiene uniformes del Ayuntamiento de Carmen.