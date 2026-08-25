Roban más de 300 drones y cámaras DJI tras salir del AIFA; empresa bloquea equipos sustraídos

La empresa DJI Store México informó que más de 300 drones, cámaras y accesorios de la marca fueron robados después de salir del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) el pasado miércoles 19 de agosto de 2026.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, Grupo HB, operador de DJI Store México, señaló que ya emprendió las acciones legales correspondientes y pidió a consumidores y distribuidores evitar la compra, venta o uso de los productos sustraídos.

La compañía no proporcionó detalles sobre la forma en que ocurrió el robo ni precisó el valor económico de la mercancía.

¿Qué productos de DJI fueron robados cerca del AIFA?

La empresa explicó que el cargamento estaba compuesto por drones, cámaras y accesorios de la marca DJI.

Según el comunicado, el robo ocurrió cuando la mercancía ya había salido del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, aunque no se informó el punto exacto donde se registraron los hechos.

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DJI Store México aseguró que los números de serie de los equipos sustraídos fueron identificados y bloqueados, por lo que los dispositivos no podrán ser activados de manera regular.

La medida busca impedir que los productos ingresen al mercado formal y facilitar su identificación en caso de que sean puestos a la venta.

DJI pide no comprar los drones y cámaras robados

La compañía llamó a la población a no adquirir productos que puedan estar relacionados con el cargamento robado.

También solicitó colaboración para obtener información que permita conocer el paradero de la mercancía o identificar a personas que pudieran estar comercializándola.

DJI habilitó el correo relacionespublicas@djistoremexico.com para recibir datos relacionados con el caso.

Empresa ya inició proceso legal por el robo

Grupo HB indicó que el incidente se encuentra dentro del proceso legal correspondiente, aunque no detalló ante qué autoridad se presentó la denuncia ni si existe alguna investigación abierta por parte de instituciones federales o estatales.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha informado públicamente sobre personas detenidas, recuperación de mercancía o avances específicos relacionados con el robo ocurrido después de la salida del AIFA.

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