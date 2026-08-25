Grecia Quiroz habla con Omar García Harfuch y destaca coordinación por seguridad en Michoacán

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, informó que sostuvo una conversación con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a quien reconoció por mantener disposición para atender asuntos relacionados con la seguridad.

A través de un mensaje publicado en su perfil de Facebook, la presidenta municipal señaló que la coordinación con el Gobierno federal resulta fundamental para atender los problemas que enfrenta Michoacán.

Quiroz agradeció al funcionario federal por escuchar sus planteamientos y aseguró que, hasta ahora, García Harfuch “se ha portado a la altura”.

¿Qué dijo Grecia Quiroz sobre Omar García Harfuch?

La alcaldesa sostuvo que trabajar de manera conjunta con las autoridades federales es una prioridad para su administración.

“Trabajar en coordinación con el gobierno Federal siempre será de suma importancia”, expresó en su publicación, en la que también señaló que es necesario reconocer a los funcionarios que, desde su perspectiva, han respondido de manera adecuada.

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Quiroz no detalló los temas específicos abordados durante la conversación con García Harfuch ni informó si se acordaron nuevos operativos, despliegues o acciones concretas para Uruapan.

Grecia Quiroz insiste en reforzar la seguridad en Michoacán

En su mensaje, la alcaldesa subrayó que la seguridad en Michoacán es un asunto central y aseguró que continuará con las gestiones para atender este tema.

“Seguiremos con esta lucha, porque no es solo nuestra sino de muchos”, escribió.

La presidenta municipal cerró su mensaje con una referencia a la justicia y a la necesidad de esclarecer hechos, al señalar que “la verdadera justicia llegará porque nada puede permanecer oculto”.

Hasta el momento, Quiroz no explicó a qué caso o investigación específica hizo referencia con esa frase.

Uruapan busca mantener coordinación con la Federación

El mensaje de la alcaldesa ocurre en un contexto en el que distintos municipios de Michoacán han solicitado mantener presencia y coordinación con autoridades federales para atender problemas de violencia y seguridad.

Por ahora, la publicación de Quiroz se limita a informar sobre la conversación con García Harfuch y a reiterar su respaldo a la coordinación institucional, sin anunciar nuevas medidas concretas.

IO