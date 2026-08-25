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¿Dónde comprar útiles escolares baratos en Champotón? Inicia feria con descuentos

La Feria del Regreso a Clases 2026 estará en Champotón del 25 al 30 de agosto, con descuentos de hasta 20% en papelería, calzado y uniformes, además de actividades culturales.

Por Jorge May

25 de ago de 2026

1 min

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Este martes dio inicio oficialmente la Feria del Regreso a Clases 2026 en el municipio de Champotón.
Este martes dio inicio oficialmente la Feria del Regreso a Clases 2026 en el municipio de Champotón. / Jorge May

Con la participación de varias empresas locales de los sectores papelero, calzado y uniformes, la mañana de este martes se puso en marcha la Feria del Regreso a Clases 2026.

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Este programa tiene como finalidad contribuir con la economía de las familias ante el próximo regreso a clases, mediante descuentos de hasta el 20 por ciento.

La feria se realizará del 25 al 30 de agosto, en un horario de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche, en el salón “Solidaridad” de Champotón.

Algunos comerciantes, como Julio César, Perla Hernández, Rosalba Pech Poot, Gany Jiménez y Giovani Arturo May Quetz, tienen buenas expectativas sobre las ventas durante el evento.

Durante la Feria del Regreso a Clases también habrá actividades adicionales, como conciertos de la orquesta del Tecnológico de Champotón, activaciones infantiles y eventos culturales.

JGH

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