¿Dónde comprar útiles escolares baratos en Champotón? Inicia feria con descuentos

Con la participación de varias empresas locales de los sectores papelero, calzado y uniformes, la mañana de este martes se puso en marcha la Feria del Regreso a Clases 2026.

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Este programa tiene como finalidad contribuir con la economía de las familias ante el próximo regreso a clases, mediante descuentos de hasta el 20 por ciento.

La feria se realizará del 25 al 30 de agosto, en un horario de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche, en el salón “Solidaridad” de Champotón.

Algunos comerciantes, como Julio César, Perla Hernández, Rosalba Pech Poot, Gany Jiménez y Giovani Arturo May Quetz, tienen buenas expectativas sobre las ventas durante el evento.

Durante la Feria del Regreso a Clases también habrá actividades adicionales, como conciertos de la orquesta del Tecnológico de Champotón, activaciones infantiles y eventos culturales.

JGH