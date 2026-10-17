Lluvias azotan Cancún este sábado; prevén encharcamientos y rachas de hasta 60 km/h

La mañana de este sábado se registran lluvias fuertes, las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas.

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Es posible que se registren encharcamientos en algunas zonas de la ciudad, por lo que exhortan a la población a circular con precaución.

Autoridades de Protección Civil advierten a la ciudadanía que en Cancún se registra incremento de nubosidad procedente del sureste, con desplazamiento hacia el norte-noreste y probabilidad de lluvias con intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros ocasionales y aislados, con baja probabilidad de actividad eléctrica. Se prevén condiciones variables durante las próximas tres horas.

Se esperan vientos de dirección variable, con velocidades de 15 a 25 kilómetros por rachas de hasta 60 kilómetros por hora en zonas de tormenta.

Exhortan a la población a tomar precauciones, mantenerse informada a través de los canales oficiales.

JGH