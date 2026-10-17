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Lluvias azotan Cancún este sábado; prevén encharcamientos y rachas de hasta 60 km/h

Lluvias fuertes, posibles descargas eléctricas y rachas de viento de hasta 60 km/h azotan Cancún este sábado. Protección Civil pide extremar precauciones ante encharcamientos.

Elisa Rodríguez

Por Elisa Rodríguez

17 de oct de 2026

1 min

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Cancún registra lluvias durante la mañana de este sábado 17 de octubre.
Cancún registra lluvias durante la mañana de este sábado 17 de octubre. / Elisa Rodríguez

La mañana de este sábado se registran lluvias fuertes, las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas.

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Es posible que se registren encharcamientos en algunas zonas de la ciudad, por lo que exhortan a la población a circular con precaución.

Autoridades de Protección Civil advierten a la ciudadanía que en Cancún se registra incremento de nubosidad procedente del sureste, con desplazamiento hacia el norte-noreste y probabilidad de lluvias con intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros ocasionales y aislados, con baja probabilidad de actividad eléctrica. Se prevén condiciones variables durante las próximas tres horas.

Se esperan vientos de dirección variable, con velocidades de 15 a 25 kilómetros por rachas de hasta 60 kilómetros por hora en zonas de tormenta.

Exhortan a la población a tomar precauciones, mantenerse informada a través de los canales oficiales.

JGH

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