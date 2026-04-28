Accidente vial en Tulum deja a madre e hija austriacas lesionadas

Dos mujeres de origen austriaco, madre e hija, resultaron lesionadas luego de verse involucradas en un accidente vial registrado sobre la avenida Kukulcán, una de las principales vías que conecta hacia la zona costera del municipio.

El percance ocurrió a la altura del hotel Adora, cuando las extranjeras se desplazaban a bordo de una motocicleta rentada en dirección hacia la ciudad, procedentes del área costera. De acuerdo con los primeros reportes, en ese mismo tramo un vehículo Chevrolet Aveo color gris, con placas del estado de Quintana Roo, intentó rebasarlas.

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Según testimonios recabados en el lugar, el incidente se originó en el momento en que el conductor del automóvil realizaba la maniobra de rebase, mientras que las turistas intentaron girar hacia su izquierda, lo que provocó el impacto entre ambas unidades y su posterior caída sobre la cinta asfáltica.

Tras el choque, personas que presenciaron lo ocurrido solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911. Minutos después, paramédicos del Hospital Tulum arribaron al sitio para brindar atención prehospitalaria a las dos mujeres, quienes fueron valoradas en el lugar.

De acuerdo con la revisión médica, ambas presentaban lesiones leves que no ponían en riesgo su integridad, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital. En tanto, elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades conforme a la normativa vigente.

El incidente generó afectaciones momentáneas a la circulación en la zona, considerada de alta afluencia vehicular debido a su conexión directa con el corredor turístico costero. Las autoridades reiteraron el llamado a conductores locales y visitantes a extremar precauciones, especialmente en vialidades con alto flujo y maniobras constantes de rebase.