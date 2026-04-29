Detienen a un hombre por presunto intento de abuso sexual de una menor en Chiquilá

Un hombre fue retenido, golpeado y entregado a las autoridades durante la madrugada de este miércoles por una turba de habitantes enardecidos en el puerto de Chiquilá, luego de ser señalado por intentar abusar sexualmente de una menor de 10 años durante la noche del martes.

El incidente se registró después de las 23:00 horas, cuando la víctima comenzó a pedir auxilio a sus vecinos. De acuerdo con los testimonios, el sujeto —quien se identificó falsamente como amigo del padre de la menor— solicitó ingresar a la vivienda aprovechando que la niña se encontraba sola.

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Una vez dentro, el agresor intentó someterla por la fuerza. No obstante, la menor logró forcejear, escapar del domicilio y alertar a la comunidad. Tras el reporte, decenas de pobladores se armaron con machetes y palos para iniciar una búsqueda intensiva por los alrededores.

Mientras tanto, la víctima fue trasladada a la cabecera municipal, Kantunilkín, para recibir valoración médica y psicológica. Cerca de las 02:00 horas de este miércoles, el sospechoso fue localizado en un cuarto donde presuntamente rentaba. Al ser identificado plenamente por la menor, la multitud arremetió físicamente contra él en represalia por el intento de agresión.

Elementos de la policía local arribaron al sitio para rescatar al sujeto de la turba y proceder con su detención, el individuo fue puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

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Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del detenido, y tampoco han proporcionado información sobre lo acontecido en el puerto.

Habitantes del puerto manifestaron su indignación, señalando que este es el segundo caso de agresión similar reportado en las últimas semanas, por lo que advirtieron que no tolerarán más actos de impunidad en la zona.