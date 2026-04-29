Reto viral en escuelas de la Península de Yucatán provoca pánico, suspensión de clases y despliegues policiales

Tres casos del reto viral “tiroteo mañana” fueron detectados en escuelas de Mérida, confirmó el gobernador Joaquín Díaz Mena, quien advirtió que los estudiantes que difundieron los mensajes serán sancionados, luego de que la alerta obligó a activar protocolos de seguridad y movilizar a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), sin que se confirmara un riesgo real.

Los mensajes, propagados entre alumnos a través de redes sociales y grupos de WhatsApp, simulaban amenazas de tiroteo en planteles, lo que generó alarma entre docentes y familias.

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Tras revisiones en las escuelas, autoridades estatales descartaron la presencia de armas o indicios de violencia, concluyendo que se trató de una difusión irresponsable.

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey) abrió investigaciones para identificar a los responsables y aplicar medidas disciplinarias, al tiempo que reforzó los protocolos de actuación ante este tipo de contenidos, que incluyen reporte inmediato, intervención en colegios y atención socioemocional.

Dónde se ha replicado

El caso ocurre en medio de una alerta regional: entidades como Campeche y Quintana Roo han emitido advertencias por la posible réplica de este reto, mientras que en distintas zonas de México estas falsas amenazas han provocado pánico, suspensión de clases y despliegues policiales.

Díaz Mena llamó a madres y padres a supervisar el uso de redes sociales de sus hijos y advirtió que este tipo de conductas no sólo genera miedo, sino también activa mecanismos de seguridad que impactan a toda la comunidad escolar.

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La Secretaría de Educación estatal alertó que este tipo de retos virales –que invitan a escribir amenazas de balaceras en escuelas– han circulado recientemente en distintas plataformas digitales, provocando alarma social pese a que, en la mayoría de los casos, no se concretan.

La Segey reiteró que continuará acompañando a las escuelas para garantizar entornos seguros y libres de violencia, en un contexto donde las amenazas digitales comienzan a tener efectos tangibles en la vida escolar.