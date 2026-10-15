Accidente sobre la carretera federal 307, a la altura de Mayakoba, deja una persona muy grave

Un aparatoso accidente vehicular se registró durante la noche de este jueves sobre la carretera federal 307, a la altura de Mayakoba a la salida de la ciudad de Playa del Carmen, dejando como saldo una persona gravemente herida, considerables daños materiales y una intensa movilización de los cuerpos de rescate, así como de las autoridades de vialidad que acudieron al lugar de los hechos.

El percance ocurrió cuando la conductora de un automóvil compacto marca Volkswagen, tipo Vento, transitaba sobre la citada vía federal con dirección al norte. De acuerdo con los primeros reportes recabados en el sitio, la fémina desplazaba su unidad a exceso de velocidad; sin embargo, contaba con la preferencia de paso sobre el carril por el que circulaba.

La situación dio un giro drástico cuando el chofer de un autobús de transporte de personal hotelero, que permanecía detenido sobre uno de los acotamientos laterales de la carretera, realizó una maniobra intempestiva. El operador intentó salir del acotamiento para incorporarse bruscamente al sentido contrario con la intención de retornar hacia la mancha urbana de Playa del Carmen.

Al realizar la peligrosa vuelta sin la debida precaución, el operador del transporte privado no se percató de que el vehículo compacto se aproximaba a gran velocidad a muy corta distancia. La falta de visibilidad y el descuido al incorporarse provocaron que la conductora del Vento no pudiera frenar a tiempo ni esquivar la mole de metal, impactándose de manera brutal contra el costado de la pesada unidad.

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Automovilistas y transportistas que circulaban por la zona e presenciaron el fuerte encontronazo llamaron de inmediato al número de emergencias 911 solicitando ayuda médica urgente. Elementos de la Policía Municipal y socorristas se desplazaron rápidamente al tramo carretero para brindar los primeros auxilios.

Los paramédicos valoraron a la conductora del vehículo particular, quien quedó atrapada momentáneamente en el interior de su unidad tras el choque. Debido a la severidad del impacto, la mujer presentó lesiones de consideración en diversas partes del cuerpo, por lo que fue estabilizada y trasladada de emergencia a un nosocomio cercano para recibir atención médica especializada.

Finalmente, elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del accidente y ordenaron el apoyo de una grúa para el remolque de ambos vehículos al corralón, mientras se realiza el deslinde de responsabilidades legales.