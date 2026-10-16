Hallan un cuerpo sin vida en un camino de terracería cerca de la carretera Gas Auto en Cancún

El hallazgo de un cuerpo sin vida, posiblemente de una mujer, fue localizado la tarde de este viernes en un camino de terracería que se ubica a unos metros de la carretera conocida como Gas Auto, cerca del entronque con la autopista Cancún-Mérida, en la periferia de esta ciudad.

Las primeras versiones señalaron que el cadáver fue encontrado en estado de descomposición y presenta signos de violencia en el interior de una construcción abandonada.

Elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana arribaron al lugar alrededor de las 2:30 de la tarde y confirmaron la localización del cuerpo sin vida. De manera preliminar, reportaron que posiblemente correspondió a una mujer, sin que se tengan datos de la posible identidad.

Por este motivo acudieron elementos de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Feminicidios, para iniciar el procesamiento de la escena del crimen.