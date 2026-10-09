Investigan feminicidio de joven hallada en la Supermanzana 201 de Cancún

Un día después del hallazgo del cuerpo sin vida de una joven en un camino de terracería, en la entrada de la colonia Cuna Maya, los encargados de las investigaciones realizaron recorridos en este rumbo de la ciudad y tratar de obtener información para la identificación del cuerpo, así como determinar las circunstancias del feminicidio.

La víctima permanece en calidad de desconocida en la morgue; las autoridades no han confirmado si la persona en estado de indigencia, detenida cerca del lugar de los hechos, cometió este crimen que se registró en las primeras horas de la mañana del pasado miércoles.

Noticia Destacada Hallan sin vida a una mujer en un camino de terracería de la Supermanzana 201 de Cancún

En una primera revisión del cuerpo en el lugar del hallazgo se indicó que la ahora occisa, de aproximadamente 25 años de edad, estaba vestida con un short de mezclilla y una blusa de tirantes, sin que se dieran más detalles de sus características físicas.

Operadores de mototaxi que pasaron por ese camino de terracería, en las inmediaciones de la Supermanzana 201, fueron quienes reportaron el cadáver, éstos informaron a los policías que vieron a un sujeto que estaba junto a la joven que se encontraba tirada, mientras revisaba sus pertenencias, por lo que al verse descubierto, se introdujo a la extensa zona de maleza para darse a la fuga, poco después de detuvo a una persona en situación de calle.