Detienen a dos fugitivos de un penal en Guatemala, presuntos responsables del feminicidio en la SM 38 de Cancún

Los dos presuntos responsables de cometer un feminicidio a balazos en la Supermanzana 38, resultaron ser integrantes de un grupo criminal de Guatemala, quienes eran fugitivos de un penal de ese país, por lo cual contaban con ficha roja de la Interpol para ser localizados.

Los detenidos fueron identificados como Rudy Augusto “N” y Lester Gabriel “N”, quienes utilizaban también los nombres Minor Aníbal “N” y Esvin Estuardo “N”, respectivamente. Las investigaciones revelaron que pertenecen a la Banda Barrio 18 o Calle 18, en Guatemala, la cual tiene presencia en varios países, como Honduras, México y Estados Unidos

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Quintana Roo confirmó la captura de los dos probables responsables del ataque a balazos en agravio de una mujer, registrado la mañana del sábado pasado y reveló que contaban con una ficha roja de la Interpol, por haberse dado a la fuga de un penal de Guatemala desde el mes de octubre de 2025.

Los presuntos criminales de Guatemala fueron localizados por elementos de la Policía de Investigación de la SSC, cuando se encontraban en la Supermanzana 41, en donde estaban intercambiando varias bolsitas con marihuana.

En una revisión, los policías estatales descubrieron que tenían 379 bolsitas con marihuana, una pistola, dos cargadores, 18 cartuchos útiles y dos mochilas de color negro, con tres teléfonos celulares, una identificación de visitante regional expedida por el Instituto Nacional de Migración y un pasaporte ordinario, así como una libreta con diversas anotaciones.

Por este motivo, los dos detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo, por su presunta relación con la venta de drogas y por la portación de un arma de fuego.

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La SSC indicó que los dos sujetos están presuntamente relacionados con el feminicidio que se registró el 3 de octubre en la Supermanzana 38, en donde una mujer recibió varios disparos en la calle Hobompich en la esquina con la calle Edzna.

Las investigaciones no han establecido el posible móvil del crimen, en medio de versiones sobre un posible robo con violencia que terminó con un feminicidio o un ataque directo contra la víctima.