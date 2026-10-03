Mañana violenta: Mujer es asesinada a balazos en la Supermanzana 38 de Cancún

Una mujer fue asesinada a balazos la mañana de este sábado en la calle Hobompich, en la Supermanzana 38 de Cancún. De manera preliminar, trascendieron dos posibles líneas de investigación: un robo con violencia, ya que ha habido múltiples reportes en la zona durante los últimos días, o un ataque directo contra la víctima.

Alrededor de las 8:40 de la mañana, se reportaron detonaciones de arma de fuego en el cruce de las calles Hobompich y Edzná, lo que movilizó a elementos de la Policía Municipal, Estatal y autoridades federales, así como a paramédicos de la Cruz Roja, luego de que el personal del Complejo de Seguridad (C5), activara el código rojo para atender la emergencia.

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Al llegar al lugar, los socorristas confirmaron que la víctima era una mujer que ya no contaba con signos vitales, por lo que los policías municipales procedieron a acordonar el área y notificaron a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía Especializada en el Combate al Feminicidio y peritos forenses acudieron para realizar las diligencias correspondientes y procesar la escena del crimen, donde recabaron casquillos percutidos de arma corta y otros indicios que serán integrados a la carpeta de investigación.

Durante las primeras diligencias trascendió que la víctima tenía entre 25 y 30 años. Asimismo, se indicó que una de las líneas de investigación apunta a un posible robo con violencia, debido a que en los últimos días se han reportado diversos hechos de este tipo en las inmediaciones.

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No obstante, tampoco se descartó que se trate de una agresión directa, debido a que la mujer presentaba un impacto de arma de fuego en la cabeza. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el móvil del crimen ni han establecido oficialmente la identidad de la víctima.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se realizarán los procedimientos correspondientes para su identificación. Como parte de las primeras investigaciones se inició la búsqueda de cámaras de vigilancia privadas y del C5, con lo que se espera poder identificar a los responsables de este hecho.