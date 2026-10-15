Identifican a joven hallada sin vida en la Supermanzana 201 de Cancún; tenía 19 años

A una semana del hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en un camino de terracería de la colonia Cuna Maya, las investigaciones establecieron que la víctima contaba con 19 años de edad, luego de los trámites de identificación del cadáver.

La ahora occisa fue identificada con el nombre Marisol “N”, originaria de Cancún, quien presuntamente estaba involucrada en la venta de drogas, sin que se dieran a conocer más detalles de las circunstancias de esta línea de investigación.

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Dentro de las pesquisas surgió la versión de que la ejecución de la joven estaría relacionada con el reciente ataque en el fraccionamiento Corales, en donde los agresores estaban en busca de personas relacionadas con sus actividades ilícitas, pero que por equivocación privaron de la vida a un joven y a una madre de familia.

Los elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) están tras la pista de los responsables de haber asesinado a la joven, de 19 años, quien fue localizada con golpes de piedra en la cabeza en las primeras horas de la mañana del miércoles de la semana pasada.

El hombre en situación de calle detenido tras el hallazgo fue liberado al día siguiente, luego de que las investigaciones descartaran su participación en el crimen / Gabriel Alcocer

El hallazgo fue realizado alrededor de las 7:00 de la mañana a un costado de un camino de terracería con vegetación en ambos costados, en las inmediaciones de la Supermanzana 201, en una de las entradas de la colonia Cuna Maya.

Después del reporte del crimen, elementos de la Policía Municipal reportaron la detención de un sujeto en situación de calle, quien utilizaba como refugio un predio abandonado cerca del lugar del hallazgo, para verificar si tenía relación con el feminicidio.

Las investigaciones descartaron que el indigente detenido tuviera alguna participación en este caso y por este motivo, recobró su libertad al día siguiente.

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La escena del crimen fue localizada a unos 200 metros de la avenida Niños Héroes, a la altura del cárcamo de agua del fraccionamiento Haciendas Real del Caribe, al final de la calle Chunchucmil, en donde inicia un camino de terracería con vegetación ambos costados que conecta con la avenida 20 de noviembre.

Las primeras investigaciones descartaron que se tratara de una agresión circunstancial, cuando supuestamente la joven estaba atravesando ese camino, sino que la ahora occisa fue llevada a esa zona para ser privada de la vida por su posible relación con actividades de narcomenudeo.