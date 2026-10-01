Cancún concentra 7 de los 10 feminicidios registrados en Quintana Roo durante 2026

Nueve años después de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, Benito Juárez continúa entre los municipios del país que concentran más feminicidios con 7, de los 10 que se han registrado en Quintana Roo, cifra que lo colocó en el 6º sitio nacional solo debajo de Culiacán; Mazatlán; Reynosa; Escuinapa y Chihuahua, de acuerdo con el Informe sobre violencia contra las mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) con corte al 31 de agosto de 2026.

Benito Juárez y el resto de los municipios, concentran el 34.7% de todos los feminicidios del país y de acuerdo con el informe, durante estos 8 meses se iniciaron 440 carpetas por feminicidio en México. Benito Juárez registró una tasa de 1.7 víctimas por cada 100 mil mujeres.

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El dato adquiere especial relevancia porque Benito Juárez forma parte de los municipios con Alerta de Violencia de Género desde julio de 2017, cuando la Secretaría de Gobernación ordenó implementar acciones para garantizar la seguridad de las mujeres y enfrentar la violencia feminicida.

La propia plataforma estatal de la Alerta reconoce que desde el diagnóstico que llevó a su declaratoria Cancún concentraba una cantidad importante de eventos de violencia feminicida, incluidos delitos sexuales, homicidios dolosos de mujeres y feminicidios. Desde su declaratoria en 2017, el municipio repite cada año entre los 20 más feminicidas. En 2025 cerró con 16 feminicidios reconocidos, pero el colectivo Siempre Unidas documentó 50, lo que habla de34 un subregistro.

Para Yeritza Bautista Cortés, cofundadora de la Red Nacional de Sobrevivientes de Feminicidio, la concentración de casos obliga a revisar qué está ocurriendo en los territorios identificados como focos de violencia y si los protocolos de atención están funcionando. La activista ha señalado que las muertes violentas de mujeres deben investigarse inicialmente con perspectiva de feminicidio para evitar que se pierdan elementos fundamentales de las investigaciones.

En el mismo lapso, Q. Roo reportaba 22 muertes violentas contra mujeres / POR ESTO!

Q. Roo 1er lugar en homicidio culposo y11º en doloso

El problema tampoco se limita a la estadística de feminicidio. Quintana Roo acumulaba 10 feminicidios y 12 homicidios dolosos de mujeres, por lo que ambos delitos sumaban 22 muertes intencionales de mujeres en 8 meses y aunque son categorías jurídicas distintas y no deben sumarse como si fueran el mismo delito, para el abogado Alejandro Aguirre Buenfil son asesinatos contra mujeres y juntas permiten dimensionar la violencia letal contra mujeres en la entidad.

Y por si fuera poco, Quintana Roo lidera en homicidios culposos de mujeres a nivel nacional con 111 casos y una tasa de 10.43, lo que habla de violencia estructural, no solo machista.

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En este sentido, el programa 2026 del Gobierno Federal asociado a la Alerta, contempla recursos para fortalecer la atención jurídica especializada, módulos de atención inmediata, la línea de atención para mujeres en riesgo, así como personal especializado y revisión de carpetas relacionadas con feminicidio, homicidio doloso y delitos sexuales.

Por su parte, la Fiscalía, mantiene una Unidad de Análisis y Contexto destinada a identificar patrones, características y factores asociados con la violencia contra las mujeres. Aun así, la permanencia de Benito Juárez entre los municipios con mayor número de feminicidios muestra que la existencia de una Alerta y de estructuras institucionales no se han traducido en la desaparición del problema.