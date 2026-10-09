Cancún acumula nueve feminicidios en 2026 y concentra tres cuartas partes de los casos de Quintana Roo

La violencia feminicida mantiene a la ciudad entre los municipios del país con mayor número de casos, al acumular nueve feminicidios en lo que va del año, incluidos dos registrados en menos de cuatro días, de acuerdo con el seguimiento de las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Los nueve casos de Benito Juárez representan tres cuartas partes de los 12 feminicidios registrados en Quintana Roo durante el 2026. El municipio mantiene así una concentración de violencia contra las mujeres que lo coloca entre los territorios con mayor incidencia del delito a nivel nacional.

En el corte de enero a agosto, el propio Sesnsp reportó que 34.7 por ciento de los feminicidios registrados en el país se concentró en apenas 20 municipios, entre ellos Benito Juárez, Culiacán, Mazatlán y Reynosa, además de los dos que se cometieron en Benito Juárez en los últimos días.

Noticia Destacada Hallan sin vida a una mujer en un camino de terracería de la Supermanzana 201 de Cancún

Además, el problema no se limita al feminicidio. En Quintana Roo también se han contabilizado otros 12 homicidios dolosos de mujeres.

Además, las autoridades han reportado investigaciones y procesos judiciales por casos ocurridos en Benito Juárez. En agosto, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó la detención y posterior vinculación a proceso de un hombre investigado por el feminicidio de una adolescente de 15 años ocurrido en la Supermanzana 225.

A nivel peninsular, el panorama tampoco es menor. Entre Quintana Roo, Campeche y Yucatán suman 21 feminicidios en el año: 12 en Quintana Roo, cinco en Campeche y cuatro en Yucatán. En este último estado, los cuatro casos se concentran en Mérida.

Las cifras oficiales del SESNSP se construyen a partir de las carpetas de investigación iniciadas por las fiscalías y procuradurías estatales, y en el caso del feminicidio permiten conocer el comportamiento tanto por entidad como por municipio.

Noticia Destacada Detienen a dos fugitivos de un penal en Guatemala, presuntos responsables del feminicidio en la SM 38 de Cancún

En Yucatán, los cuatro feminicidios registrados también colocan el foco sobre Mérida, donde se han presentado diversos hechos violentos contra mujeres. La Fiscalía estatal cuenta además con un protocolo específico de actuación ministerial, pericial, así como policial para la investigación del feminicidio.

Así, mientras Quintana Roo concentra la mayor cantidad de casos de la región, Campeche y Yucatán también aparecen en el registro nacional, dejando a la Península con 21 carpetas por feminicidio en el acumulado del 2026.