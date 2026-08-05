FGE investiga ataque armado en carretera de Bacalar que dejó dos muertos y cuatro lesionados; entre ellos una menor

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo informó el inicio de una carpeta de investigación por los delitos de homicidio y homicidio en grado de tentativa, tras el ataque ocurrido en la madrugada del pasado lunes 3 de agosto en la carretera Reforma Agraria–Puerto Juárez, en Bacalar.

El ataque armado dejó un saldo de dos personas fallecidas y cuatro lesionadas, entre ellas una menor de edad.

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De acuerdo con la información, las víctimas que perdieron la vida fueron identificados como un hombre y una mujer, mientras que los lesionados fueron trasladados a hospitales de Chetumal con el fin de que recibieran atención médica especializada.

Igualmente se reveló que la menor y dos adultos fueron reportados como estables, mientras que otra más permanece grave.

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Autoridades comunicaron que en coordinación con las tres órdenes de Gobierno, se realizan diligencias para esclarecer los hechos, identificar al o los responsables.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha revelado la identidad de las víctimas, (aunque en redes sociales se les identificaron como Néstor Poot de 29 años y Deisy Pech de 26), ni detenciones de personas relacionas con el ataque, por lo que continúan las investigaciones.