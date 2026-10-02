Conato de incendio moviliza a bomberos en el hotel Jaguar de Chetumal

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró la tarde de este viernes en Chetumal, luego de que se reportara un incendio en las instalaciones del hotel Jaguar, ubicado sobre la avenida Insurgentes, casi esquina con Tucán, a la altura de la colonia Fidel Velázquez. De acuerdo con los primeros datos, se trató de un conato que pudo ser controlado por personal de bomberos.

El aviso alertó a las autoridades y provocó el despliegue inmediato de elementos del Cuerpo de Bomberos, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), personal de Protección Civil y paramédicos municipales, quienes arribaron en cuestión de minutos al punto señalado..

Noticia Destacada Falsa alarma de incendio movilizó a bomberos y policías en Chetumal

Al llegar al sitio, los apagafuegos ingresaron al inmueble para localizar el origen de las llamas y sofocarlas antes de que se extendieran a otras áreas del hotel. El fuego fue contenido en una etapa temprana, lo que evitó que el incidente pasara a mayores. Se reportó que las labores se concentraron en enfriar la zona afectada y verificar que no quedaran puntos de calor que pudieran reactivar el siniestro.

Por su parte, los elementos de la SSC establecieron un cerco de seguridad en las inmediaciones de la avenida Insurgentes para resguardar el área, ordenar la circulación vehicular y permitir que las unidades de emergencia trabajaran sin contratiempos.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el conato de incendio / Especial

Mientras tanto, los paramédicos municipales permanecieron en el lugar como medida preventiva, pero por fortuna no se reportaron personas lesionadas ni intoxicadas.

Hasta el momento no se han precisado las causas que originaron el conato de incendio. Es previsible que personal de Protección Civil realice una revisión de las condiciones estructurales y de seguridad del establecimiento, como parte de los protocolos que se aplican tras este tipo de emergencias.