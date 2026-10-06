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Conato de incendio moviliza a bomberos en antigua discoteca Aqua de Chetumal

Bomberos recorrieron distintas áreas del inmueble para descartar puntos de calor que pudieran reactivar las llamas.

Por Fernando Baeza

6 de oct de 2026

2 min

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Un reporte de humo al interior de la antigua discoteca Aqua, inmueble abandonado ubicado frente al Congreso del Estado, movilizó a bomberos y elementos policiacos en Chetumal
Un reporte de humo al interior de la antigua discoteca Aqua, inmueble abandonado ubicado frente al Congreso del Estado, movilizó a bomberos y elementos policiacos en Chetumal / Especial

El reporte de un conato de incendio al interior de las instalaciones abandonadas de la antigua discoteca Aqua, movilizó a los bomberos. El inmueble permanece en estado de abandono frente al Congreso del Estado.

Elementos del Cuerpo de Bomberos y corporaciones policiacas acudieron de manera inmediata al sitio tras recibir el reporte de la presencia de humo proveniente del interior del edificio. A su llegada, los rescatistas realizaron una inspección para ubicar el origen del incidente y descartar riesgos para las personas que transitan por la zona.

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Entre las líneas de investigación se considera la posible participación de personas que ingresan de manera irregular al edificio para consumir sustancias o realizar actividades que implican el uso de solventes y materiales inflamables.

La estructura, que lleva varios años en desuso, presenta severos daños por el paso del tiempo, con espacios abiertos y accesos vulnerables que han facilitado el ingreso de personas ajenas.

Durante varios minutos, bomberos recorrieron distintas áreas de la construcción para verificar que no existieran puntos de calor que pudieran reactivar las llamas. Paralelamente, agentes policiacos realizaron labores de vigilancia perimetral para evitar el acceso de curiosos mientras se desarrollaban las inspecciones.

La alarma se habría activado de manera intermitente desde la madrugada, según vecinos de la zona

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Aunque el conato fue controlado sin que se reportaran personas lesionadas ni daños a inmuebles cercanos.

La antigua Aqua fue uno de los centros nocturnos más conocidos de Chetumal hace aproximadamente dos décadas.

Sin embargo, tras su cierre, el inmueble quedó abandonado y con el paso de los años se convirtió en una estructura deteriorada que refleja el desgaste provocado por la falta de mantenimiento y el abandono.

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