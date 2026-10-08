Incendio consume un inmueble ubicado en el cruce de la avenida Sicilia en Chetumal

Un incendio consumió una vivienda ubicada en el cruzamiento de la avenida Sicilia, entre calles Justo Sierra y Bugambilias, en esta ciudad, sin que se reporten personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, el inmueble habría sido ocupado por personas en situación de calle, aunque al momento del siniestro no había nadie en el interior.

Noticia Destacada Huracán Isaías aumenta a categoría 2 y esta es su trayectoria por México: estados afectados en tiempo real

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio tras el aviso de la emergencia y lograron sofocar las llamas, con lo que se evitó que el fuego avanzara hacia otras propiedades de la zona.

El domicilio, habitado por indigentes estaba en abandono, sin electricidad, por lo que se sospecha que el fuego fue provocado por los improvisados habitantes, aunque de manera oficial no se ha informado sobre las causas que originaron el incendio.