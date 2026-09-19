Detienen a presunto responsable de homicidio tras ataque armado en San Pedro Peralta, Chetumal

Un hombre fue asegurado por elementos de distintas corporaciones de seguridad tras ser señalado como la persona que disparó contra otro sujeto en el poblado San Pedro Peralta, municipio de Othón P. Blanco, hecho que le costó la vida a la víctima y que derivó en un operativo de búsqueda que culminó con la detención del presunto responsable.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos se dieron a conocer a través de una llamada de auxilio al número de emergencias 911, por lo que personal del Grupo Centurión de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudió al lugar en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Policía Municipal de Othón P. Blanco.

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Al arribar a San Pedro Peralta, un informante señaló a los elementos que un hombre había disparado en el pecho a otro sujeto que se encontraba tendido en el suelo, para después huir del sitio. En el lugar, personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) confirmó que la persona lesionada ya no contaba con signos vitales, por lo que se estableció el deceso de la víctima en el propio sitio del ataque.

Ante estos hechos, las corporaciones presentes implementaron de manera inmediata un operativo de búsqueda y localización orientado a ubicar al hombre señalado como responsable del ataque, quien de acuerdo con la información recabada portaba una escopeta al momento de huir del lugar. Durante el despliegue, el sujeto se percató de la presencia de los elementos de seguridad y optó por ingresar a un camino de terracería sin salida, donde finalmente acató las indicaciones de la autoridad y fue interceptado.

En el punto donde se le dio alcance, el informante que había reportado inicialmente los hechos señaló de manera directa al hombre como la persona responsable de haber disparado contra la víctima, señalamiento con el que las corporaciones procedieron a su aseguramiento.

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Tras ser detenido, el hombre fue identificado como José Francisco "N" y trasladado al Hospital General de Chetumal, donde recibió atención médica antes de quedar formalmente a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Homicidio, instancia encargada de integrar la carpeta de investigación correspondiente y determinar su situación jurídica.

El operativo conjunto, en el que participaron corporaciones de los tres órdenes de gobierno, permitió que la localización y aseguramiento del señalado se concretara en un lapso breve tras el reporte inicial al número de emergencias, de acuerdo con la cronología de los hechos proporcionada por las autoridades. La Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Homicidio continúa con las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias exactas en que se produjo el ataque armado contra la víctima en el poblado San Pedro Peralta.