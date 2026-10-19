Choque entre una motocicleta y un auto dejó dos lesionados en la avenida Puerto Juárez de Cancún

Un aparatoso accidente vehicular se registró sobre la avenida Revolución (conocida popularmente como Puerto Juárez) a la altura de la calle 21, en las inmediaciones de la Supermanzana 75. El hecho movilizó a los cuerpos de emergencia y autoridades viales tras dejar como saldo dos personas lesionadas y severos daños materiales.

​De acuerdo con los primeros reportes recabados en el lugar de los hechos, el incidente se originó cuando el conductor de una motocicleta perteneciente a la empresa de mandados Mottu transitaba en evidente sentido contrario sobre la mencionada arteria vial. Al llegar al cruce con la calle 21, el motociclista omitió realizar el alto obligatorio e intentó cruzar de forma intempestiva la vialidad principal.

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​Esta maniobra imprudente le cortó la circulación a un vehículo compacto de la marca Kia, cuyo conductor transitaba con total preferencia de paso.

A pesar de que el automovilista reaccionó de inmediato y accionó el sistema de frenos de su unidad en un intento desesperado por evitar el impacto, la corta distancia entre ambos vehículos hizo inevitable el choque, generándose un contundente impacto de manera frontal.

​Debido a la fuerza de la colisión, los dos ocupantes de la motocicleta salieron proyectados varios metros por los aires hasta impactarse contra la cinta asfáltica. De igual forma, la unidad de dos ruedas salió despedida a un costado del camino. Ambos tripulantes quedaron tendidos sobre el pavimento con múltiples lesiones y policontusiones en diversas partes del cuerpo.

​Vecinos y transeúntes que presenciaron el estrépito se acercaron de inmediato para abanderar la zona, auxiliar a los heridos y dar el reporte correspondiente a través del número de emergencias 911.

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​Afortunadamente, un elemento de la Dirección de Tránsito Municipal que realizaba recorridos de vigilancia por el sector observó el accidente al momento, por lo que descendió de su patrulla para resguardar el perímetro, controlar la circulación y solicitar el apoyo médico urgente.

​Minutos después, paramédicos arribaron al sitio para brindar la atención prehospitalaria a los afectados. Mientras tanto, los involucrados solicitaron la intervención de sus respectivas compañías de seguros para proceder con el deslinde de responsabilidades y la cobertura de los daños materiales.