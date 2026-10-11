Registran grave accidente entre un taxi y un auto particular en el Puente Nichupté de Cancún

Un fuerte accidente se registró la tarde de este domingo en el Puente Nichupté, cerca del entronque con la zona hotelera, cuando un taxi y un vehículo particular colisionaron y terminaron en el área de la ciclovía.

Conductores que transitaban por la zona reportaron el encontronazo al número de emergencia 911, alrededor de las 18:30 horas, cuando había poco tráfico en esta vialidad y una aparente distracción, provocó que uno de los conductores invadiera el carril de la otra unidad.

Al lugar acudió una patrulla de la Policía Estatal para cerrar la circulación en el carril derecho, en el sentido de la zona hotelera hacia el distribuidor vial Kabah-Colosio, en el lado de la ciclovía, en donde los dos vehículos terminaron atravesados y obstruyeron parcialmente la circulación de los ciclistas.

De hecho, la parte posterior del vehículo particular, de color rojo, impactó el muro del barandal del puente, en una situación de bastante riesgo.

Paramédicos de una ambulancia particular arribaron a la escena del accidente y brindaron atención a los ocupantes de ambos vehículos, sin que se diera a conocer si alguno de éstos requirió de ser trasladado a un hospital.

La escena fue compartida por algunos ciclistas y conductores, por medio de videos que fueron difundidos en redes sociales, lo que generó diversos señalamientos sobre la falta de precaución para circular por el puente que conecta la avenida Kabah y el bulevar Colosio con la zona hotelera, a través de la laguna Nichupté.

El vehículo particular recibió un fuerte impacto en la parte delantera izquierda, lo que incluso provocó que saliera desprendido el neumático de ese lado y esto provocó que la unidad se proyectara en su parte posterior contra el muro del puente.

En tanto, el taxi con número 3410, presentó severos daños en la parte frontal derecha, debido a la colisión, con lo que también terminó su marcha, atravesado en parte de la ciclovía, a pocos kilómetros del entronque con la zona hotelera.

Las primeras versiones señalaron que posiblemente colisionaron de frente, pero posteriormente surgió la posibilidad de que una de las unidades habría intentado realizar un cambio de carril, lo que generó el encontronazo.