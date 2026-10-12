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Automóvil vuelca tras choque en la avenida Andrés Q. Roo de Cancún; conductora fue trasladada al hospital

Una joven resultó lesionada luego de que el automóvil que conducía, un Chevrolet Spark, volcara tras un choque con un Nissan Versa en el cruce de las avenidas Andrés Quintana Roo y Chac Mool.

Por Gabriel Alcocer

12 de oct de 2026

1 min

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El accidente movilizó a los cuerpos de emergencia durante las primeras horas de la mañana
El accidente movilizó a los cuerpos de emergencia durante las primeras horas de la mañana / Gabriel Alcocer

Un fuerte accidente se registró en las primeras horas de la mañana en la avenida Andrés Quintana Roo, en el cruce con la avenida Chac Mool, en donde un automóvil terminó volcado, tras recibir el impacto de otro vehículo.

Los primeros reportes señalaron que una joven conducía la unidad que se volcó sobre su costado derecho, resultó con algunas lesiones y fue trasladada por paramédicos de la Cruz Roja a un hospital para ser valorada.

Los vehículos terminaron con daños importantes tras el impacto.

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El percance generó bastante tráfico en las inmediaciones de las avenidas Andrés Quintana Roo, en el sentido hacia el centro de la ciudad y también en la avenida Chac Mool, en dirección hacia la avenida José López Portillo.

De manera preliminar se indicó que la conductora del automóvil, tipo Spark, realizó un cambió de dirección hacia la izquierda y con esto recibió el impacto con la parte frontal de otro vehículo, tipo Versa, el cual circulaba en el mismo sentido en el carril central.

Del impacto, la unidad terminó volcada en el cruce con la avenida Chac Mool.

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