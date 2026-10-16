Camión cervecero se impacta contra poste y árbol en la Región 252; deja sin luz a vecinos de Vista Real en Cancún

U​n aparatoso accidente vehicular registrado durante la tarde de este viernes 16 de octubre movilizó a los cuerpos de rescate y unidades de emergencia en la zona norte de la ciudad, luego de que un camión de carga perteneciente a una conocida empresa cervecera se saliera de control, derribara un árbol de gran tamaño y terminara estrellándose de lleno contra un poste de energía eléctrica en la Región 252.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Galaxias del Sol, a la altura del fraccionamiento Vista Real. De acuerdo con el testimonio de los habitantes del sector, la pesada unidad transitaba presuntamente a exceso de velocidad cuando el operador perdió el dominio del volante, proyectándose de manera intempestiva hacia el camellón y la banqueta.

El violento impacto provocó un estruendo que ensordeció a las familias de la zona, quienes se encontraban al interior de sus viviendas. Al salir a investigar lo sucedido, los residentes se percataron de la magnitud de la escena: el camión siniestrado, el árbol destrozado sobre la vía pública y las líneas de alta tensión colapsadas, situación que interrumpió de inmediato el suministro de energía eléctrica en los hogares aledaños.

Ante el temor de una tragedia mayor, vecinos realizaron de inmediato múltiples llamadas al número central de emergencias 911, reportando en un inicio que el chofer de la unidad se encontraba prensado entre los fierros retorcidos de la cabina.

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En cuestión de minutos, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y paramédicos de una empresa médica particular arribaron al sitio para brindar el auxilio correspondiente.

Afortunadamente, al valorar al operador, los socorristas descartaron que estuviera atrapado; tras rescatarlo de la unidad, lo atendieron a bordo de la ambulancia, confirmando que se encontraba estable, aunque presentaba una severa crisis nerviosa y múltiples contusiones en el cuerpo. Por fortuna, no se registraron pérdidas humanas.

Mientras personal de Bomberos acordonaba el perímetro y realizaba labores para cortar el árbol derribado, peritos de la Dirección de Tránsito iniciaron las investigaciones para deslindar responsabilidades. Cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad fueron requeridas en el lugar para reparar la infraestructura dañada y restablecer el servicio a los vecinos afectados.