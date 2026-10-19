Detienen a dos hombres por un homicidio relacionado con una presunta deuda de drogas en Cancún

Dos hombres fueron detenidos por su probable participación en el homicidio de Héctor Manuel, de 39 años, originario de Morelia, quien fue asesinado a balazos cuando caminaba por las inmediaciones de la Supermanzana 70 de Cancún.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado, los detenidos fueron identificados como Deni, de 38 años, y Yamil, alias “Pacheco”, de 44, ambos originarios de Cuba. Elementos de la Policía de Investigación cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio calificado.

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Las investigaciones señalan que la víctima recibió diversos impactos de arma de fuego calibre 9 milímetros, de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Según las indagatorias, los ahora detenidos presuntamente habrían participado en la agresión debido a problemas con la víctima derivados de una deuda relacionada con drogas.

Ambos fueron puestos a disposición de un Juez de Control, quien les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa mientras continúa el proceso penal en su contra.