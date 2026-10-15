Cancún suma 11 homicidios dolosos en 14 días de octubre

En apenas 14 días de octubre, la ciudad acumuló al menos 11 homicidios dolosos, una cifra que supera el promedio mensual registrado por el propio Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en lo que va del 2026. De acuerdo con un conteo de POR ESTO!, entre el 1 y el 14 de octubre se documentaron 11 víctimas en Benito Juárez.

El contraste con las cifras oficiales resulta evidente. La Fiscalía General del Estado (FGE) reportó 10 asesinatos en enero, 10 en febrero, 14 en marzo, nueve en abril, ocho en mayo, nueve en junio, ocho en julio, seis en agosto y nueve en septiembre.

En octubre, la cifra estatal ya alcanza al menos 20 casos, de los cuales 11 corresponden a Cancún. Es decir, en dos semanas, la ciudad igualó o superó los registros mensuales de cinco de los ocho meses anteriores a nivel estatal.

Calles sin iluminación, rondines policiales intermitentes y asaltos contra conductores de plataformas digitales mantienen la preocupación entre los habitantes, particularmente en sectores del norponiente como La Joya, Vista Real y sus alrededores. Los residentes exigen mayor vigilancia, alumbrado público y cámaras conectadas al sistema de seguridad.

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Según el recuento de POR ESTO!, del 1 al 14 de octubre se contabilizaron al menos 11 víctimas de homicidio doloso en Benito Juárez. Entre los hechos se encuentran el asesinato de un hombre extranjero en la Supermanzana 101, el 10 de octubre; la doble ejecución de un joven bailarín y una mujer en el fraccionamiento Los Corales, el día 11; así como otros episodios violentos en las Supermanzanas 22, 254 y 226, además de Villas Otoch Paraíso y Paseos del Mar.

Los hechos más recientes ocurrieron ayer: el homicidio de un conductor de plataforma en el bulevar La Joya, en la Supermanzana 254, y el hallazgo de un hombre sin vida y una mujer lesionada con arma blanca en Las Ceibas, Región 226. Esta situación ha modificado la percepción de seguridad entre los residentes. Una representante vecinal de La Joya afirmó que el panorama se ha agravado durante los últimos dos años.

“Estamos mal. Son muchos”, expresó al ser cuestionada sobre los asesinatos registrados en la ciudad. La entrevistada relató que la noche anterior recibió un aviso sobre una persona lesionada, por lo que intentó activar la respuesta de emergencia mediante un grupo de comunicación directa con la Policía. Posteriormente, conoció los detalles de lo ocurrido en el sector.

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En su calidad de representante vecinal, indicó que las principales necesidades son “luminarias, cámaras del C5 y vigilancia”. Advirtió que existen sitios con escasa iluminación donde suelen estacionarse vehículos y en los que los habitantes consideran indispensable reforzar las labores preventivas.

También aseguró que los atracos ocurren tanto de día como de noche y que algunos presuntos responsables se desplazan en motocicleta. Otro residente de La Joya describió una presencia policial irregular.

“Sí pasan las patrullas de vez en cuando, no siempre, las he visto en la noche, de hecho, en la madrugada incluso”, comentó. Asimismo, señaló que el alumbrado del bulevar falla con frecuencia y que, hasta donde sabe, la única cámara de videovigilancia disponible en su entorno pertenece a un particular.

En Vista Real 1, un residente identificado como Félix sostuvo que la inseguridad ha aumentado en distintos fraccionamientos del norponiente. “La inseguridad en Vista Real 1 y 2 y La Joya ha ido incrementando cada vez más. Lamentablemente no hay vigilancia, ni mucho menos, patrullaje”, afirmó.

El vecino mencionó reportes de robos a transeúntes y establecimientos comerciales, por lo que propuso establecer un sector policiaco o incrementar el número de agentes para reducir los tiempos de respuesta ante emergencias.

“Uno ya no sabe a qué hora puede pasar algo. Anoche escuchamos balazos y nadie se asomó. Pedimos que pongan más luces y que las patrullas den la vuelta completa, no solo por el bulevar”, dijo María Elena, quien vive en La Joya desde hace ocho años.

“Trabajo de noche y regreso temprano. Antes me sentía más tranquilo, ahora evito ciertas calles porque están muy oscuras y no se ve casi nadie. Necesitamos cámaras que sirvan de verdad y más presencia de la Policía”, comentó Carlos, habitante de Vista Real 2.

“Aquí en la 254 ya no salimos tarde. Mis hijos me piden que no camine sola. Falta luz y que la Policía se aparezca más seguido, porque cuando pasa algo uno llama y tardan”, expresó Guadalupe, residente de la Supermanzana 254.

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Conductores de plataforma, entre los afectados

El homicidio del operador ocurrido en La Joya reavivó la preocupación entre los trabajadores de aplicaciones de transporte. Águeda Esperilla Soto, representante de conductores de plataformas en Quintana Roo, recordó dos agresiones anteriores contra compañeros cercanos, relacionadas con el robo de sus automóviles.

Uno de los casos, relató, es el de un trabajador que fue amagado con un arma de fuego y escuchó que uno de sus atacantes proponía matarlo. Al encontrar una oportunidad, huyó a pie, pero los agresores dispararon y lo hirieron en la cadera. El afectado fue hospitalizado y sufrió secuelas que limitaron su capacidad para caminar.

En otro episodio, un operador recibió una golpiza y fue despojado de su unidad. Respecto al homicidio ocurrido ayer, la representante consideró que pudo haberse producido un forcejeo, aunque aclaró que esa versión no estaba confirmada. También advirtió sobre el aumento de comportamientos agresivos en distintos puntos de la ciudad y la falta de tolerancia entre automovilistas.

“Ya vemos cosas que antes no se veían en Cancún, peleas de un carro a otro porque no le dejó pasar, cosas así bien absurdas de la falta de tolerancia que ya lamentablemente ya es parte de nuestro día a día”, expresó.

A estos antecedentes se suma el testimonio de una persona que reportó el asalto a una compañera conductora de InDrive cerca del campo “Los Gemelos”. Los relatos coinciden en la exigencia de reforzar la presencia policial y mejorar las condiciones de seguridad en el norponiente de Cancún, donde los habitantes consideran insuficientes las medidas actuales.