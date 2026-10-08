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Quintana Roo / Sucesos

Catean vivienda en la Supermanzana 70 de Cancún por investigación de homicidio

Elementos de la Fiscalía General del Estado revisaron una habitación de una cuartería, presuntamente relacionada con sujetos investigados por un homicidio.

Por Gabriel Alcocer

8 de oct de 2026

1 min

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La Fiscalía colocó cintas de acordonamiento en la entrada de la habitación
La Fiscalía colocó cintas de acordonamiento en la entrada de la habitación / Gabriel Alcocer

Una vivienda utilizada presuntamente por sujetos relacionados con un homicidio fue revisada por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la Supermanzana 70, en busca de pistas para conseguir la detención de los sospechosos.

La movilización de los agentes de la Policía de Investigación se registró en el transcurso de la mañana de este jueves, cuando arribaron en varios vehículos a la calle 43, a una cuadra de distancia de la avenida Francisco I. Madero, mejor conocida como la Ruta 4.

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Los elementos de la FGE contaron con el apoyo de elementos de la Policía Municipal, quienes acordonaron el ingreso a la calle 43, en la esquina con calle 24, mientras se desarrollaba la revisión de una cuartería, en donde una de las habitaciones fue ocupada recientemente por los presuntos responsables de cometer un homicidio, sin que se dieran mayores detalles al respecto.

Después del operativo, los agentes colocaron cintas de acordonamiento en la puerta de entrada de la habitación, en donde posiblemente encontraron indicios para continuar las investigaciones.

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