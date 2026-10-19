Detienen a joven por homicidio de un conductor de plataforma en la Región 254 de Cancún

Un joven de 23 años fue detenido por su probable participación en el homicidio de un conductor de una plataforma digital de transporte, cuyo cuerpo fue localizado con lesiones provocadas por un arma blanca en las inmediaciones de la Región 254 de Benito Juárez, durante la madrugada del 14 de octubre.

De acuerdo con la información presentada por la Fiscalía General del Estado, el detenido fue identificado como Armando Ricardo N., originario de Quintana Roo, contra quien elementos de la Policía de Investigación cumplimentaron una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado.

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La víctima, identificada como Andrés, se desempeñaba como conductor de una plataforma de transporte y fue localizada sin vida cerca de un vehículo de la marca MG. El hombre presentaba diversas lesiones en el cuello y la boca, presuntamente ocasionadas con un arma blanca.

El día de los hechos el conductor habría solicitado un servicio de transporte mediante una aplicación para trasladarse a un inmueble del fraccionamiento Vista Real, donde el ahora detenido presuntamente ofrecería servicios sexuales que promocionaba a través de páginas en redes sociales.

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Durante el trayecto, ambos habrían sostenido una discusión que derivó en la agresión con arma blanca, con la que presuntamente el joven privó de la vida al conductor.

Tras su detención, Armando Ricardo N. fue presentado ante un juez de control, quien lo vinculó a proceso e impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por un periodo de dos años, mientras continúan las investigaciones correspondientes.