Detienen a “El Yaya” y “El Caballo” por presunta posesión de drogas y un arma de fuego en Tulum

Dos hombres identificados como José Yahir “N”, alias “El Yaya”, y Francisco “N”, alias “El Caballo”, fueron detenidos en Tulum por su probable participación en delitos contra la salud y por la presunta portación de un arma prohibida. Durante la intervención, autoridades aseguraron un arma de fuego calibre .380 abastecida con ocho cartuchos útiles, diversas dosis de presuntas drogas y una motocicleta sin placas de circulación.

La detención fue resultado de un operativo coordinado entre elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Tulum, agentes de la Fiscalía General del Estado y personal del Ejército Mexicano. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, los dos sujetos fueron ubicados cuando presuntamente se encontraban en posesión de sustancias ilícitas y un arma de fuego, por lo que fueron intervenidos y sometidos a una inspección.

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Entre los indicios asegurados se encuentra una pistola calibre .380 con un cargador abastecido con ocho cartuchos, además de varias dosis de sustancias con características similares a la marihuana y la cocaína. También fue asegurada una motocicleta marca Itálika, color negro con franjas rojas, que no contaba con placas de circulación.

Todo lo decomisado quedó bajo resguardo de las autoridades para integrarse a las investigaciones correspondientes.

La puesta a disposición de los detenidos se realizó debido a que los hechos fueron detectados en situación de flagrancia.

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Tanto José Yahir “N” como Francisco “N” fueron trasladados ante la Fiscalía General del Estado, instancia encargada de determinar su situación jurídica y continuar con las diligencias para establecer la procedencia del arma, el destino de los narcóticos y si ambos estarían relacionados con otros hechos delictivos registrados en el municipio.

Los detenidos permanecerán a disposición de la autoridad ministerial mientras se desarrollan las indagatorias y se define su situación legal conforme a los plazos establecidos por la ley. Tanto el arma asegurada como las dosis de droga y la motocicleta serán sometidas a los procedimientos periciales correspondientes como parte de la carpeta de investigación.