Caen tres presuntos integrantes de grupo delictivo con armas y droga en Puerto Cancún

Tres presuntos integrantes de un grupo delictivo generador de violencia fueron detenidos en la zona de Puerto Cancún, donde además les aseguraron armas de fuego, diversas dosis de droga y un vehículo, durante un operativo realizado por autoridades de los tres órdenes de Gobierno.

Los detenidos fueron identificados como Yaimsha “N”, Rubén “N” y Cristian “N”, quienes estarían relacionados con delitos contra la salud y la posible violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

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La captura ocurrió sobre el Boulevard Puerto Cancún, cuando agentes de investigación realizaban recorridos de vigilancia y observaron a tres hombres presuntamente intercambiando bolsas con vegetal verde con características similares a la marihuana.

Según el reporte, al percatarse de la presencia de las autoridades, dos de los sospechosos intentaron abordar un vehículo para escapar, mientras que el tercero permaneció en el sitio. Los agentes bloquearon el paso de la unidad e intervinieron a los ocupantes.

Durante la revisión fueron aseguradas 207 bolsitas con vegetal verde con características similares a la marihuana, 78 envoltorios con fragmentos sólidos presuntamente de cocaína, 71 bolsas con una sustancia similar a la droga conocida como piedra, además de marihuana a granel.

También fueron decomisadas tres armas de fuego cortas, tres cargadores, 36 cartuchos útiles, tres teléfonos celulares, mochilas y un vehículo Kia blanco con placas de Quintana Roo.

Los tres quedaron a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo, que definirá su situación jurídica.

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Aseguran a otro hombre con narcóticos

En otra acción, Francisco “N” fue detenido sobre la calle Isla Maldivas, en Benito Juárez, luego de que presuntamente intentó retirarse al notar la presencia de las autoridades.

Durante la inspección le aseguraron 47 bolsas con vegetal verde con características de la marihuana y 35 con presunto cristal, además de una mochila.

Cae presunto dealer

En un tercer operativo, Jorge Alonso “N” fue detenido en la Supermanzana 110 por su probable participación en delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo, así como por la posible violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Durante la intervención le aseguraron varias bolsas con hierba seca similar a la marihuana y un objeto metálico con apariencia de arma corta tipo escuadra.