Detienen a tres personas por posesión de presuntos narcóticos en Tulum

Tres personas fueron detenidas en Tulum tras un operativo de seguridad en el que fueron aseguradas más de 120 dosis de presuntos narcóticos, alrededor de 250 gramos de hierba verde con características similares a la marihuana, radios de comunicación y un vehículo habilitado como taxi.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, los detenidos fueron identificados como Cristian Muriel “N”, alias “El Cris”, de 35 años de edad y originario de Colombia; Abel “N”, de 53 años, originario de Tabasco, y María Araceli “N”, de 24 años, originaria de Bacalar, Quintana Roo, quienes son señalados por su presunta participación en delitos contra la salud.

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Durante la intervención, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tulum, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo y el Ejército Mexicano, realizaron el aseguramiento de diversos indicios presuntamente relacionados con actividades ilícitas.

Entre lo decomisado se encuentran 120 dosis de narcóticos y estupefacientes listas para su posible distribución, un envoltorio con aproximadamente 250 gramos de hierba verde y seca, además de dos radios portátiles de comunicación que también quedaron bajo resguardo de las autoridades.

Asimismo, fue asegurado un vehículo marca Nissan tipo V-Drive utilizado para el servicio público de taxi, unidad que fue integrada como parte de los indicios dentro de las investigaciones correspondientes para determinar su posible relación con los hechos.

Tras la detención en flagrancia, las tres personas fueron trasladadas y puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, junto con los objetos y sustancias aseguradas, para iniciar el procedimiento legal y definir su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

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Las autoridades ministeriales serán las encargadas de continuar con las indagatorias para establecer la procedencia de los narcóticos asegurados, así como determinar si los detenidos pudieran estar relacionados con otros hechos delictivos registrados en la zona.

Este aseguramiento forma parte de las acciones operativas realizadas en el municipio de Tulum contra la venta y distribución de sustancias prohibidas, donde las corporaciones de seguridad mantienen investigaciones relacionadas con delitos contra la salud.