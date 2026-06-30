Detienen a “El Aban" con presuntas drogas en la colonia Guerra de Castas en Tulum

Un presunto distribuidor de narcóticos identificado como Jorge Luis "N", alias "El Aban", fue detenido en la colonia Guerra de Castas, en el municipio de Tulum, en posesión de 101 dosis de distintas sustancias presuntamente ilícitas, durante un operativo de seguridad.

Entre lo asegurado se encuentran 34 bolsitas con aparente marihuana, 19 con presunto cristal, 20 con aparente cocaína, 12 con posible tusi y 16 con presunta piedra, todas empaquetadas en bolsas transparentes tipo ziploc listas para su distribución.

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De acuerdo con la información obtenida, la detención se llevó a cabo en la colonia Guerra de Castas, donde autoridades interceptaron al sujeto y realizaron una inspección que permitió localizar las diversas dosis de droga. Tras el aseguramiento, Jorge Luis "N" fue puesto a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

Como parte de las indagatorias, las autoridades identifican al detenido como un presunto vendedor independiente de sustancias ilícitas que operaba mediante redes sociales para contactar a sus clientes. Las investigaciones señalan que ofrecía narcóticos tanto a habitantes del municipio como a turistas y residentes extranjeros, principalmente en zonas de alta afluencia como Aldea Zamá y el Centro de Tulum.

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El aseguramiento representa un nuevo golpe contra el narcomenudeo en este destino turístico, donde las corporaciones de seguridad mantienen operativos para inhibir la distribución de drogas en colonias y zonas frecuentadas por visitantes nacionales e internacionales. Las evidencias aseguradas fueron integradas a la carpeta de investigación correspondiente para fortalecer el proceso legal.

Jorge Luis "N", alias "El Aban", permanece bajo resguardo de las autoridades ministeriales mientras se realizan las diligencias para determinar el alcance de sus presuntas actividades de distribución. La investigación continúa con el fin de establecer si existen más personas relacionadas con la operación de venta de estupefacientes y determinar la posible red de distribución que utilizaba en el municipio.