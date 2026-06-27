Detienen a tres hombres con más de 250 dosis de drogas en Tulum

Tres personas fueron detenidas en distintos operativos realizados en Tulum por fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno, acciones en las que además fueron aseguradas más de 252 dosis de presuntos narcóticos y una bolsa con aproximadamente 500 gramos de marihuana. Los detenidos fueron identificados como Julián Adahir “N”, Elías Martín “N” y Jorge Luis “N”, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado por su probable participación en delitos contra la salud.

De acuerdo con la información oficial, las capturas se realizaron en tres intervenciones independientes encabezadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Tulum, en coordinación con agentes de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo y personal del Ejército Mexicano, como parte de los operativos de vigilancia desplegados en el municipio.

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Entre lo asegurado por las autoridades se encuentran más de 252 dosis de distintas sustancias con características similares a marihuana, cristal, cocaína, piedra, "moly" y "tusi", además de una bolsa con aproximadamente 500 gramos de hierba verde y seca, presuntamente marihuana, la cual también fue puesta a disposición de la autoridad ministerial para las investigaciones correspondientes.

Las detenciones ocurrieron en flagrancia, por lo que tanto los tres hombres como la droga asegurada fueron trasladados ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, instancia que integrará las carpetas de investigación y determinará la situación jurídica de cada uno de los imputados conforme avancen las indagatorias.

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Con estas acciones, suman varios aseguramientos relacionados con presuntos delitos contra la salud registrados en Tulum durante los últimos días, como parte de los operativos conjuntos que mantienen autoridades federales, estatales y municipales en distintos sectores del municipio. Mientras continúan las investigaciones, los detenidos permanecerán bajo la disposición de la autoridad ministerial, en tanto se define su situación legal conforme a los procedimientos establecidos por la ley.