Le prometió trabajo y lo obligó a vender drogas: Cae presunto tratante de un adolescente en Tulum

Un hombre identificado como Óscar “N” y/o Cristofer “N” fue detenido en Tulum por su probable participación en el delito de trata de personas, luego de que investigaciones ministeriales lo señalaran por presuntamente enganchar a un adolescente con la promesa de un empleo y posteriormente obligarlo a participar en actividades relacionadas con la venta de narcóticos.

De acuerdo con las indagatorias, el caso se originó cuando la víctima, un menor de edad cuya identidad permanece reservada, fue contactada por el ahora detenido en un campo de fútbol soccer. Según la información recabada por las autoridades, el sujeto le ofreció trabajo como mesero; sin embargo, posteriormente habría sido forzado a comercializar estupefacientes en distintos puntos de la zona costera de Tulum.

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“La investigación apunta a que el menor fue captado bajo engaños con una oferta laboral y posteriormente utilizado para actividades ilícitas relacionadas con la distribución de drogas”, señalaron fuentes vinculadas al caso.

Las investigaciones también establecen que Óscar “N” y/o Cristofer “N” sería presunto integrante de una estructura criminal dedicada a identificar, captar y trasladar a adolescentes para involucrarlos en actividades ilícitas vinculadas con la venta y distribución de narcóticos. Esta modalidad delictiva es considerada una forma de trata de personas cuando se utiliza a menores de edad para la comisión de delitos.

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Tras la denuncia presentada por los hechos, el Ministerio Público integró una carpeta de investigación y reunió los elementos necesarios para solicitar una orden de aprehensión ante un Juez de Control. Una vez analizadas las pruebas, la autoridad judicial concedió el mandato correspondiente, que fue ejecutado por agentes de la Policía de Investigación adscritos a la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos de Trata y Explotación de Niñas, Niños y Adolescentes, con apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Luego de su captura, el imputado fue puesto a disposición de un Juez de Control, autoridad que determinará su situación jurídica dentro de los plazos que establece la ley. Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para establecer si existen otras posibles víctimas relacionadas con este caso y determinar el alcance de las actividades que presuntamente realizaba el detenido en el municipio de Tulum.