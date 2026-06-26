Detienen a tres hombres por presunto narcomenudeo en Tulum

Tres hombres fueron detenidos en distintos puntos de Tulum por su presunta participación en delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, durante operativos coordinados entre la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Municipal.

En las acciones fueron aseguradas diversas dosis de presuntos narcóticos, entre ellos marihuana, cocaína, cristal, éxtasis, tusi, piedra, molly y pastillas con características de drogas sintéticas, además de teléfonos celulares.

Noticia Destacada Detienen en Tulum a joven por posesión de más de 87 dosis de presuntos narcóticos y estupefacientes

De acuerdo con la información proporcionada por la FGE, el primer aseguramiento ocurrió sobre el cruce de las calles Ixchel y Sayil, donde agentes que realizaban labores de investigación detectaron a un hombre identificado como Elías Martín “N”, quien presuntamente manipulaba varias bolsitas con posibles estupefacientes.

Tras una inspección, los elementos le aseguraron hierba seca con características de marihuana, pastillas color rosa similares al éxtasis, polvo blanco con apariencia de cocaína y un teléfono celular, por lo que fue detenido.

Las detenciones forman parte de las acciones permanentes de combate al narcomenudeo que mantienen autoridades de los tres órdenes de gobierno en distintos sectores de Tulum, donde en las últimas semanas se han intensificado los operativos para detectar personas presuntamente relacionadas con la venta y distribución de drogas.

En una segunda intervención, realizada en el cruce de las calles Centauro y Sagitario, en la colonia Mayapax, fue detenido Julián Adahir “N”. Durante la revisión preventiva, los agentes localizaron entre sus pertenencias varias dosis de hierba con características de marihuana, una sustancia granulada blanca similar al cristal y un teléfono celular, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público.