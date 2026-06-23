Detienen en Tulum a joven por posesión de más de 87 dosis de presuntos narcóticos y estupefacientes

Un joven de 23 años de edad, originario de Aguascalientes, fue detenido en Tulum por su probable participación en delitos contra la salud, luego de que autoridades le aseguraran más de 87 dosis de presuntos narcóticos y estupefacientes durante un operativo conjunto realizado en el municipio.

El detenido fue identificado como Fabián Alejandro “N”, quien fue puesto a disposición de la Agencia del Ministerio Público junto con la droga asegurada para el desarrollo de las investigaciones correspondientes y la determinación de su situación jurídica.

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De acuerdo con información oficial, la detención fue resultado de los trabajos coordinados entre corporaciones de seguridad que integran la Mesa para la Construcción de Paz en la región. En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Tulum, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo y el Ejército Mexicano.

Las autoridades informaron que durante la intervención se realizó una inspección preventiva al ahora detenido, procedimiento mediante el cual fueron localizadas y aseguradas más de 87 dosis de sustancias con características similares a diversos narcóticos.

El material decomisado quedó bajo resguardo de las autoridades ministeriales para su análisis e integración a la carpeta de investigación.

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Con esta acción suman varias detenciones relacionadas con presuntos delitos contra la salud registradas durante las últimas semanas en Tulum, como parte de los operativos de vigilancia y prevención implementados por autoridades de los tres niveles de gobierno. En fechas recientes también se han reportado aseguramientos de personas con decenas de dosis de drogas en distintos puntos del municipio.

Tras concluir las diligencias iniciales, Fabián Alejandro “N” fue trasladado ante la representación social correspondiente, instancia que continuará con las investigaciones y determinará si existen elementos suficientes para ejercer acción penal en su contra. Mientras tanto, las sustancias aseguradas serán sometidas a los análisis periciales para confirmar su composición y cantidad exacta.