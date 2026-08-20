Dos mujeres y un hombre fueron detenidos con más de 96 bolsas de presunta marihuana en Tulum

Tres personas, de 24, 25 y 30 años de edad, fueron detenidas en Tulum por su presunta participación en delitos contra la salud, luego de que durante una intervención policial les fueran aseguradas más de 96 bolsas de plástico que contenían hierba verde y seca con características similares a la marihuana.

Los detenidos fueron identificados como Jesús Alexis “N”, de 25 años; Ana Cristina “N”, de 24, y Jaqueline “N”, de 30 años. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, los tres fueron sorprendidos en posesión de las sustancias, por lo que se procedió a su aseguramiento ante la posible comisión de un delito en flagrancia.

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Durante la revisión fueron localizadas más de 96 bolsas de plástico transparente, cada una con hierba verde y seca en su interior. Por las características del vegetal, las autoridades señalaron de manera preliminar que se trataría de marihuana; sin embargo, corresponderá a los peritajes químicos determinar el tipo y cantidad exacta de la sustancia asegurada.

La detención fue realizada mediante un operativo en el que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Tulum, personal de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo y efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional. La intervención derivó en el aseguramiento de las tres personas y de los indicios encontrados durante la actuación policial.

Tras concluir las diligencias en el lugar, Jesús Alexis “N”, Ana Cristina “N” y Jaqueline “N” fueron trasladados y puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, junto con las bolsas aseguradas, para integrar la carpeta de investigación correspondiente y establecer la procedencia de las sustancias.