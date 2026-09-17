Camioneta se incendia por presunta falla mecánica en la avenida de la Luna en Cancún

La mañana de este jueves, un incendio vehicular desató momentos de tensión y alerta entre decenas de automovilistas y transeúntes que circulaban por la concurrida intersección de la avenida de la Luna con la avenida de las Torres. Una camioneta particular de color blanco comenzó a incendiarse de manera repentina tras sufrir un fuerte desperfecto mecánico, convirtiéndose rápidamente en una columna de humo visible a varios metros a la redonda.

El incidente tuvo lugar en las inmediaciones de la Supermanzana 516, específicamente en el fraccionamiento Santa Fe, una zona habitacional y comercial de alto flujo vehicular durante las primeras horas del día.

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De acuerdo con los reportes recabados en el lugar, los conductores que transitaban por la zona se percataron inicialmente de que una densa capa de humo comenzaba a emanar del vehículo. En cuestión de segundos, las llamas se propagaron de forma agresiva por la parte frontal del automotor, lo que obligó a poner a salvo la integridad física ante la mirada atónita de los testigos.

Ante el riesgo inminente debido a los materiales inflamables del motor, múltiples ciudadanos decidieron actuar con prontitud y marcaron de inmediato a la línea de emergencia 911. La llamada de auxilio activó de forma inmediata los protocolos de respuesta rápida de las corporaciones de seguridad y rescate de la ciudad.

En cuestión de minutos, elementos de seguridad y personal del Heroico Cuerpo de Bomberos arribaron al sitio señalado. Los oficiales procedieron de inmediato a realizar el acordonamiento perimetral de la zona, cerrando temporalmente los carriles de circulación cercanos para evitar que curiosos o más automovilistas se acercaran y pusieran en riesgo sus vidas ante la posibilidad de un estallido.

Por su parte, los bomberos desplegaron las mangueras de ataque rápido y comenzaron las labores para sofocar las llamas. Con el uso de agua a presión, lograron controlar y extinguir el fuego en su totalidad tras varios minutos de intensa labor, evitando que el siniestro alcanzara mayores proporciones en la vía pública.

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A pesar de lo aparatoso del incidente y de la rapidez con la que las llamas consumieron gran parte de la estructura frontal de la camioneta blanca, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas de gravedad ni víctimas que lamentar, limitándose los daños a pérdidas materiales cuantiosas para el propietario.

Una vez controlada la situación y eliminados los riesgos de un nuevo conato de fuego por residuos calientes, el área fue enfriada y se solicitó el servicio de una grúa para remolcar la unidad siniestrada hacia el corralón oficial, liberando finalmente la vialidad y restableciendo el flujo vehicular habitual sobre ambas avenidas tras los momentos de desconcierto vividos por la mañana.