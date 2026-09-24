Incendio en la tienda "Qué Guay" moviliza a cuerpos de emergencia en la Supermanzana 61 de Cancún

Un fuerte despliegue de los cuerpos de emergencia se registró la tarde de este jueves en la Supermanzana 61 de Cancún, tras reportarse un incendio en el área de bodega de la conocida tienda "Qué Guay", situada sobre la concurrida avenida José López Portillo.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades en el lugar, el siniestro se originó presuntamente a raíz de un cortocircuito en un compresor de aire acondicionado. Esta falla técnica provocó que las chispas alcanzaran material inflamable y diversos artículos que se encontraban almacenados en el área de bodega, generando una rápida propagación del fuego y densas columnas de humo visible desde varios puntos de la zona.

Respuesta inmediata de los cuerpos de rescate

Ante la alerta emitida a través del número de emergencias 911, se activó un protocolo coordinado que movilizó de manera inmediata a elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, personal de Protección Civil, agentes de la Policía Municipal y elementos de Tránsito, quienes se encargaron de realizar los cortes viales necesarios para agilizar la llegada de las unidades de auxilio.

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Asimismo, las labores de contención se vieron reforzadas por el apoyo crucial de pipas de agua de un servicio privado, cuyos operadores se sumaron al esfuerzo de los vulcanos para lograr sofocar las llamas y evitar que el fuego se extendiera hacia la zona de ventas o hacia los establecimientos colindantes sobre la avenida Portillo.

Saldo blanco y daños materiales

Por fortuna, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas ni intoxicadas de gravedad. Paramédicos de corporaciones locales acudieron al sitio y se mantuvieron en apresto por protocolo médico, brindando valoraciones preventivas y atención menor a algunos curiosos o elementos de apoyo que requirieron revisión por inhalación leve de humo, sin ameritar traslado hospitalario.

Una vez controlada la situación y disipado el riesgo de un nuevo reavivamiento, personal de Protección Civil inició con las inspecciones oculares y periciales correspondientes para determinar con exactitud las causas del siniestro, evaluar la magnitud de las pérdidas materiales en la bodega y verificar las condiciones estructurales del inmueble antes de autorizar su reapertura o labores de limpieza.