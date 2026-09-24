Antiguo Hospital General de Cancún: Esta es la razón del por qué fue demolido tras casi una década en abandono

Después de casi una década en abandono, autoridades iniciaron durante la madrugada de ayer el operativo para recuperar el predio del antiguo hospital general, cuyas instalaciones comenzaron a ser demolidas para dar paso a la construcción de un nuevo nosocomio materno infantil del IMSS-Bienestar, con una inversión proyectada de casi 640 millones de pesos en obra y equipamiento.

Los trabajos comenzaron alrededor de las 3:30 de la madrugada, cuando elementos de la Policía Municipal, integrantes del Grupo de Búsqueda de Personas Desaparecidas, personal de Servicios Públicos, Protección Civil, Bomberos y paramédicos arribaron al inmueble para retirar a las personas que permanecían en el lugar.

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En total, fueron retiradas 26 personas: 23 hombres, dos mujeres y un adolescente de 16 años, quienes fueron canalizados para valoración médica y psicológica. La intervención tuvo como objetivo recuperar el predio y generar las condiciones necesarias para iniciar la demolición de la antigua estructura.

Una vez concluido el desalojo, personal de Servicios Públicos comenzó las labores de limpieza en el interior y los alrededores del inmueble. Durante las primeras horas fueron retiradas varias toneladas de basura y objetos acumulados durante años, mientras elementos de la Policía Municipal permanecieron en la zona para mantener la seguridad y evitar nuevos ingresos.

Con la recuperación del inmueble comenzó la primera etapa para transformar el predio en nueva infraestructura hospitalaria. La demolición de las instalaciones existentes corresponde al Ayuntamiento de Benito Juárez y está programada para concluir el 14 de noviembre, con lo que posteriormente podrá avanzar la construcción del hospital.

Desde marzo del 2017 el inmueble permaneció sin funcionar y comenzó a deteriorarse / Especial

El Hospital Materno Infantil contempla una inversión global de casi 640 millones de pesos, entre obra y equipamiento federal, y forma parte del programa de infraestructura hospitalaria impulsado por el Gobierno de México.

El nuevo nosocomio contará con más de 100 camas, siete consultorios y tres quirófanos, además de servicios especializados de neonatología, pediatría, ginecología, obstetricia, perinatología y urgencias. También dispondrá de unidades de cuidados intensivos neonatales, laboratorio, patología y áreas de diagnóstico.

Entre el equipamiento contemplado se encuentra una sala de rayos X con fluoroscopia, dos equipos portátiles y dos ultrasonidos, con lo que se busca ampliar la capacidad de atención para mujeres embarazadas, recién nacidos y población infantil.

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El proyecto forma parte de una estrategia de ampliación de infraestructura médica en Quintana Roo que también contempla nuevos hospitales en Chetumal, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, además de una Torre de Especialidades en el Hospital General “Dr. Jesús Kumate Rodríguez” de Cancún.

La construcción del Hospital Materno Infantil responde además a una demanda creciente de servicios de salud en Cancún. De acuerdo con datos del Registro Civil de Benito Juárez, en el municipio se registran entre 27 y 40 nacimientos al día.

El predio que ahora será intervenido tiene un significado particular para la historia reciente de Cancún. Durante décadas albergó al principal hospital general de la ciudad, hasta que en marzo del 2017 dejó de operar y sus servicios fueron trasladados al actual Hospital General “Dr. Jesús Kumate Rodríguez”, ubicado en la zona del Arco Norte.

Se tiene previsto que el derribo del edificio concluya el 14 de noviembre / Especial

Desde entonces, las antiguas instalaciones permanecieron sin funcionar y comenzaron a deteriorarse. Con el paso de los años, el inmueble se convirtió en refugio para personas en situación de calle y escenario de diversos incidentes, entre ellos varios incendios.

Tan sólo en mayo pasado se reportó el cuarto incendio del año en el inmueble. El antecedente más grave ocurrió en 2025, cuando, después de un incendio, fueron localizados dos cuerpos calcinados en el interior. En ese momento no se confirmó si las víctimas habitaban el lugar, aunque vecinos habían señalado que las instalaciones eran utilizadas como refugio.

Ahora, el antiguo Hospital General será demolido para dar paso a nueva infraestructura médica pública, con capacidad para atender a mujeres embarazadas, recién nacidos y población infantil, en una zona de Cancún que mantiene una demanda constante de servicios de salud.