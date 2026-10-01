Familia logra salir a salvo de un incendio en su hogar en la Supermanzana 203 de Cancún

Un incendio sorprendió a los integrantes de una familia, quienes lograron salir a salvo la noche de este jueves, cuando las llamas envolvieron una de las habitaciones, en una vivienda que se localiza en la colonia Cuna Maya, en la Supermanzana 203.

El siniestro causó alarma entre los vecinos, quienes solicitaron auxilio al número de emergencias 911, alrededor de las 20:20 horas. Las primeras versiones señalaron que había varios menores de edad en el interior del domicilio y que lograron ser sacados oportunamente por sus familiares.

Elementos del Cuerpo de Bomberos respondieron de manera inmediata al llamado de auxilio por un incendio de casa habitación, en la Manzana 8, en el lote 1, en la calle Quetzalcoatl, a una cuadra de distancia de la avenida Centenario.

Dos unidades de los “traga-humos” se dirigieron al punto de la emergencia y al llegar, verificaron que el fuego se encontraba en una habitación, construida con blocks, de 4 metros de largo por cuatro metros de ancho, aproximadamente.

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Los bomberos iniciaron las labores de combate al fuego y reportaron que afortunadamente ninguna persona resultó con lesiones. Después de algunos minutos, el incendio fue sofocado y con esto se estableció que todas las pertenencias en el interior resultaron dañadas.

Además, el fuego intenso ocasionó afectaciones en las paredes y en el techo de la habitación, sin que se pudieran determinar las causas que dieron origen al siniestro.

Los bomberos realizaron la ventilación de cuarto, para reducir algún posible riesgo. En el lugar, una mujer resultó con una crisis nerviosa y tuvo que ser valorada por paramédicos de la Dirección de Protección Civil, sin que ameritara ser trasladada a un hospital.

Durante las labores de los bomberos estuvo presente el propietario del inmueble, de nombre Juan “N”, de 38 años. A la emergencia también acudieron elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito para brindar apoyo.