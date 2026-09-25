Automóvil derriba un poste de la CFE en accidente sobre la avenida Bonampak de Cancún

Un aparatoso accidente se registró en la avenida Bonampak, en donde un automóvil se salió de control y derribó un poste del tendido eléctrico, lo que dejó sin el servicio de energía a varios establecimientos y edificios de la Supermanzana 9.

El percance se registró alrededor de las 22:00 horas de este viernes en el sentido de la avenida Banco Chinchorro, donde se encuentra la Plaza Península hacia el Distribuidor Vial Kaba-Colosio.

De acuerdo con los primeros reportes, la causa del accidente fue atribuida a un hecho inusual, debido a que presuntamente la mujer que conducía el vehículo perdió el control porque se rompió su zapato tipo plataforma en el pie derecho y esto provocó que siguiera acelerando, después de haber pasado un cruce peatonal.

La conductora, de aproximadamente 53 años, resultó ilesa pero sufrió una crisis nerviosa, por lo cual recibió la atención de paramédicos para su traslado a un hospital, debido al riesgo en el que estuvo de sufrir una posible descarga eléctrica o el incendio de su unidad después del impacto, como ha ocurrido en otros casos.

Después de recibir el reporte del accidente, elementos de la Dirección de Tránsito Municipal cerraron la circulación en este tramo de la avenida Bonampak, por el riesgo de los cables caídos, desde el entronque con la avenida Banco Chinchorro, hacia donde fue desviado el tráfico rumbo a la avenida Tulum.

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La caída del poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad dejó sin energía a toda la zona, incluido el alumbrado público, con lo que permaneció a oscuras la vialidad, mientras el tráfico continuaba de manera normal en el otro sentido de la avenida.

El personal de la CFE estaba a la espera de una grúa para levantar el poste caído y realizar su sustitución, para poder restablecer el suministro de energía, en trabajos que se prolongarían durante varias horas.

De esta manera, el vehículo accidentado permaneció debajo del poste caído hasta que pudiera concretarse la maniobra para retirarlo del lugar.

Un perito de la Dirección de Tránsito se encargó de los trámites correspondientes para turnar el caso a la Fiscalía General de la República (FGR) por los daños ocasionados a la infraestructura eléctrica.