Hallan a campesino gravemente herido en la carretera entre Lázaro Cárdenas y Ávila Camacho

Un hombre de 33 años de edad resultó con lesiones de gravedad la noche de este martes, luego de ser localizado tendido sobre la carpeta asfáltica del tramo carretero federal que comunica a los poblados de Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho, en la conocida vía corta a Mérida, donde las autoridades investigan las circunstancias en que habría ocurrido el percance.

De acuerdo con la información preliminar, poco antes de la medianoche la Policía Rural recibió un reporte de emergencia en el que se alertaba sobre un accidente con una persona lesionada en ese corredor federal. Quien llamó refirió que un masculino yacía en la carretera y, aparentemente, presentaba heridas, por lo que se solicitó con urgencia el apoyo de una unidad médica.

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Además de efectivos de la Policía Rural, al sitio también acudieron paramédicos del Grupo de Respuesta a Emergencias Médicas (GREM), quienes de inmediato se acercaron para brindarle los primeros auxilios. El lesionado fue identificado por sus familiares como Víctor T. R., quien, según sus allegados, se dedica al campo en el poblado de Ávila Camacho localidad donde radica.

Tras la valoración inicial, los rescatistas determinaron que el estado de salud del afectado era grave, aunque conservaba signos vitales. El diagnóstico clínico preliminar fue traumatismo craneoencefálico severo.

Mientras los paramédicos se concentraban en estabilizar al paciente, arribaron elementos de la Guardia Nacional, quienes brindaron apoyo en materia de vialidad, a fin de evitar un nuevo percance y facilitar el trabajo del personal de emergencias, que para entonces ya atendía al hombre.

Un dato que llamó la atención de quienes intervinieron es que en el lugar no se encontró la motocicleta en la que, presuntamente, se desplazaba el hombre cuando ocurrió el incidente. Aunque todo apunta a que fue retirado del sitio para que no fuera asegurada.

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Una vez estabilizado, el afectado fue trasladado en código rojo, es decir, con la máxima prioridad, hacia la ciudad de Bacalar, donde ingresó al Hospital General para recibir la atención especializada que su condición demanda. En la ambulancia viajó acompañada su madre, quien permaneció a su lado durante el traslado.

Con base en los primeros datos recabados se presume que el hombre perdió el control de su motocicleta y derrapó en la zona.