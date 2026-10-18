Vuelca automóvil en la carretera Playa del Carmen-Tulum cerca de Paamul

Un fuerte susto y cuantiosos daños materiales fue el saldo de una aparatosa volcadura registrada sobre la carretera federal 307, en el tramo que conecta a Playa del Carmen con Tulum, a escasos metros de llegar al poblado de Paamul.

​De acuerdo con los primeros informes obtenidos en el lugar de los hechos, el percance ocurrió cuando el conductor de un automóvil compacto de la marca Hyundai circulaba de sur a norte sobre la vía federal. El vehículo era tripulado por un masculino que viajaba en compañía de varios menores de edad.

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​Por razones aún no establecidas del todo —entre las que no se descarta un pestañazo al volante, el exceso de velocidad o una falla mecánica repentina—, el guiador perdió por completo el control de la unidad motriz. En cuestión de segundos, el automóvil salió proyectado fuera de la vía de rodamiento hacia la zona de camellón y maleza, donde terminó dando varias vueltas hasta quedar volcado a un costado del tramo carretero.

​Otros automovilistas que transitaban por la zona a esa hora y presenciaron el aparatoso accidente procedieron a reducir la velocidad para auxiliar a los ocupantes y dieron aviso inmediato a las líneas de emergencia a través del 911, alertando sobre la presencia de niños a bordo.

​Afortunadamente, y a pesar de lo espectacular de la volcadura, la situación no pasó a mayores tragedias. Los ocupantes del vehículo lograron salir por su propio pie, presentando únicamente golpes contusos y un severo

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​Minutos más tarde, al sitio arribaron médicas paramédicas para brindar los primeros auxilios. Los profesionales de la salud valoraron minuciosamente tanto al conductor como a los menores de edad en el lugar del accidente; tras la revisión médica, se determinó que no requerían traslado de urgencia a ningún hospital, ya que las lesiones no ponían en riesgo sus vidas.

​Finalmente, elementos de la Guardia Nacional División Carreteras se hicieron cargo del hecho de tránsito para realizar el peritaje correspondiente y abanderar la zona a fin de evitar otro choque. Una grúa de auxilio Dvial llegó al lugar para realizar las maniobras necesarias, rescatar la unidad siniestrada y trasladarla al corralón municipal.