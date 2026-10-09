Colisiona autobús de personal contra un tráiler en la zona de obras de Mayakobá en Playa del Carmen

Un fuerte accidente vehicular registrado la noche de este viernes movilizó a los cuerpos de emergencia y autoridades de tránsito hasta las inmediaciones del complejo turístico Mayakobá, donde un autobús que transportaba a obreros terminó impactado contra la barda perimetral del desarrollo tras colisionar contra un tráiler.

El aparatoso percance ocurrió cuando el autobús de pasajeros, en el que viajaban obreros que retornaban de sus jornadas laborales en la zona de obras de Mayakobá, transitaba con preferencia de paso sobre la carretera federal con dirección de sur a norte, rumbo a la ciudad de Cancún.

Maniobra imprudente en tramo oscuro

De acuerdo con los primeros reportes recabados en el lugar de los hechos, el conductor de un tráiler de carga pesada intentó realizar una maniobra para cruzar la vía a través de un retorno ubicado metros antes de llegar a la gasolinera conocida como ABC.

El tramo, caracterizado por la escasa iluminación artificial y la falta de señalización adecuada, dificultó la visibilidad para ambos operadores. Al incorporarse de manera intempestiva a la vialidad, la pesada unidad le cerró el paso al camión de transporte de personal.

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A pesar de que el chofer del autobús intentó frenar y esquivar el golpe, la cercanía entre ambos vehículos hizo inevitable el impacto, colisionando de costado contra la pesada mole de metal.

​Pilote evitó una tragedia mayor

​Tras el roce y perder el control de la dirección, la unidad de transporte se proyectó sin control hacia el costado de la vía hasta estrellarse contra la barda de concreto del complejo Mayakobá.

Afortunadamente, un pilote de concreto ubicado en la zona actuó como barrera de contención, frenando en seco la trayectoria del camión. Esta estructura evitó que el autobús volcara sobre su costado o se adentrara más hacia la maleza, lo que habría provocado consecuencias fatales para la tripulación.

Saldo de heridos y movilización

Al sitio arribaron paramédicos y cuerpos de rescate para valorar a los pasajeros. Tras una revisión médica preliminar, se confirmó un saldo de siete personas lesionadas, todas clasificadas en código verde (heridas leves, contusiones menores y crisis nerviosas). Ninguno de los obreros requirió ser trasladado de urgencia a un hospital.

Elementos de la Guardia Nacional División Carreteras y Tránsito Municipal acordonaron el área para gestionar el flujo vehicular, mientras que las aseguradoras de ambos vehículos iniciaron los peritajes correspondientes para deslindar responsabilidades legales y pagar los daños materiales ocasionados en la infraestructura.