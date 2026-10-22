Detienen a un hombre con 20 dosis de presuntas drogas en Chetumal

Un hombre fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana luego de que presuntamente fuera sorprendido en posesión de varias dosis de sustancias con características similares a la marihuana y la cocaína durante un operativo de vigilancia realizado en el municipio de Othón P. Blanco.

Los hechos ocurrieron cuando integrantes del Grupo Orión realizaban recorridos preventivos de seguridad en diversos sectores de la ciudad. Durante las labores de patrullaje, los agentes observaron a un individuo que manipulaba varias bolsitas de plástico transparentes que contenían un vegetal verde y seco con apariencia similar a la marihuana.

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De acuerdo con la información proporcionada por la corporación, al notar la presencia de las unidades policiales el sujeto guardó las bolsitas de manera apresurada y comenzó a caminar con la aparente intención de retirarse del lugar para evitar el contacto con los uniformados.

Ante esta situación, los elementos decidieron darle seguimiento e interceptarlo sobre la avenida Cuatro de Marzo, donde le indicaron el motivo de la intervención y procedieron a realizar una revisión preventiva conforme a los protocolos de actuación policial.

Durante la inspección, los agentes localizaron entre las pertenencias del individuo diversas bolsitas que contenían sustancias presuntamente ilícitas. Como resultado de la diligencia, fueron aseguradas 18 bolsitas de plástico transparente con vegetal verde similar a la marihuana, así como dos bolsitas con polvo blanco que presentaba características compatibles con la cocaína.

Además de las presuntas dosis de narcóticos, los policías aseguraron la cantidad de 170 pesos en efectivo, dinero que también quedó bajo resguardo de las autoridades como parte de la cadena de custodia correspondiente.

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Tras el hallazgo, el masculino fue informado de sus derechos y posteriormente trasladado para los trámites legales respectivos. Tanto el detenido como los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo, instancia que se encargará de integrar la carpeta de investigación y determinar la situación jurídica de la persona involucrada.

Las autoridades señalaron que serán los peritajes y análisis correspondientes los que determinen la composición exacta de las sustancias aseguradas, así como su peso y características químicas.