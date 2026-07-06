Aseguran dos camionetas blindadas por supuesto cargamento de armas y drogas en Bacalar

Un intenso y hermético operativo de inteligencia ejecutado por las fuerzas federales durante las primeras horas en el municipio de Bacalar dejó como saldo el aseguramiento de dos camionetas de lujo blindadas, las cuales presuntamente transportaban un importante cargamento de drogas y armas de fuego. Tras el decomiso, las unidades motrices y el material ilícito fueron trasladados bajo un impresionante dispositivo de seguridad a la capital del estado, quedando a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo (FECDN) para el inicio de las indagatorias.

De acuerdo con datos extraoficiales obtenidos, las acciones estratégicas se desarrollaron durante la madrugada en la comunidad rural de Huatusco, ubicada a aproximadamente 71 kilómetros de la cabecera municipal de Bacalar. En el sitio, los cuerpos de seguridad localizaron y aseguraron una camioneta tipo Suburban de color negro y otra unidad tipo Ram en color blanco, ambas equipadas con blindaje; a pesar del fuerte despliegue y la peligrosidad del cargamento, se confirmó de manera preliminar que no se registraron personas detenidas en el perímetro.

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Poco después de las 06:30 horas, un numeroso convoy civil y militar custodió el traslado de los vehículos confiscados hacia las instalaciones de la FECDN en Chetumal, ubicadas sobre la Avenida de Los Insurgentes, entre las calles Nápoles y Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez.

Tras el arribo de los indicios y ante la confirmación de que al interior de los automotores se hallaba armamento, el perímetro de dicho edificio ministerial fue completamente cerrado y blindado por elementos de seguridad de los tres órdenes de Gobierno, lo que generó asombro entre los vecinos de los alrededores.

En el sitio prevalece una estricta y permanente custodia por parte de agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN) y la Policía Federal (PF).

Asimismo, en el blindaje perimetral participan activamente elementos de la Policía Ministerial de Investigación, la Policía Estatal Preventiva (PEP), la Municipal Preventiva y personal de la Dirección de Tránsito, quienes mantienen restringido por completo el acceso a las zonas aledañas.

Se espera que en las próximas horas, el gabinete de seguridad pública, se emita un informe oficial detallando los pormenores y los resultados definitivos de este importante golpe al crimen organizado en la zona sur de la entidad.